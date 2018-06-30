Bir haftadÄ±r haber alÄ±namayan Metin Kor'un cansÄ±z bedeni bulundu

Antalya KaÅŸ'ta kamp kuran ve bir haftadÄ±r kendisine ulaÅŸÄ±lamayan MÃ¼zisyen Metin Kor'un cansÄ±z bedeni kayalÄ±klarda bulundu.

Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alÄ±namayan 43 yaÅŸÄ±ndaki Müzisyen Metin Kor'un cansÄ±z bedeni, kamp kurduÄŸu noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 500 metre yukarÄ±sÄ±ndaki kayalÄ±k alanda bulundu.

Ä°stanbul'da yaÅŸayan Müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için KaÅŸ'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalÄ± aracÄ±yla çadÄ±r kurmak ve kamp yapmak için Gömbe YaylasÄ±'na geçen Metin Kor, yaylaya tÄ±rmanarak aynÄ± gün KaÅŸ ve MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilçeleri sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°kiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanÄ±na çadÄ±r kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuÅŸan ve aynÄ± gün eÅŸi Evin DoÄŸan Kor ile mesajlaÅŸan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alÄ±namadÄ±. EÅŸinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

HAVADAN DA ARANDI

AFAD ekibi, AKUT KaÅŸ- Kalkan Birimi, Antalya ve MuÄŸla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando BirliÄŸi'nden bir grupla 23 Haziran Cumartesi günü baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonuç elde edilemedi.

CANSIZ BEDENÄ° BULUNDU

AKUT ve jandarma arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sonlandÄ±rÄ±rken AFAD ekipleri aramayÄ± sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduÄŸu yerin yaklaÅŸÄ±k 500 metre yukarÄ±sÄ±ndaki kayalÄ±k bölgede cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalÄ±klardan düÅŸüp öldüÄŸü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga konuldu.

Müzisyen Metin Kor (FotoÄŸraf: DHA)

KAÅž KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA

KayÄ±p müzisyen Metin Kor'un cesedinin bulunmasÄ±yla ilgili açÄ±klama yapan KaÅŸ KaymakamÄ± Bilgehan Bayar, "Bugün AKUT KaÅŸ- Kalkan Birimi ile Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalÄ±ÅŸmasÄ±yla Metin Kor'un cesedi drone taramasÄ± sÄ±rasÄ±nda tespit edildi. Daha önce de bölge taranmÄ±ÅŸtÄ± ancak üzerindeki giysilerle alanÄ±n bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmÄ±ÅŸ. Åžüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor'un üzerindeki kÄ±yafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarÄ±nÄ±n gördüÄŸü kÄ±yafetler aynÄ±. KardeÅŸi teÅŸhis için yola çÄ±ktÄ±. SavcÄ±lÄ±k ve doktorun ceset üzerinde yapacaÄŸÄ± incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli TÄ±p'a gönderilecek. Öncelikle savcÄ±lÄ±k ve doktorun incelemesi ve teÅŸhisin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aÅŸaÄŸÄ±ya araca indirilecek. Cumhuriyet savcÄ±nÄ±n vereceÄŸi karara göre hareket edilecek" dedi. (DHA)

7 gÃ¼ndÃ¼r sorgulanan EylÃ¼l'Ã¼n katil zanlÄ±sÄ± konuÅŸmuyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 20:22

www.evrensel.net