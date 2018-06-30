'Mücadeleye devam' bildirisi için 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiası

'Halk iktidarı ve gerçek demokrasi için mücadeleye devam' başlıklı bildiri dağıtan EMEP üyeleri 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Kadıköy’de 24 Haziran seçimleri sonrasında "Halk iktidarı ve gerçek bir demokrasi için mücadeleye devam" bildirisi dağıtan Emek Partisi (EMEP) üyeleri ifadeye çağrıldı.

24 Haziran seçimleri sonrası “Yılgınlığa yer yok! Sömürüsüz bir toplum ve insanca bir yaşam mümkün! Halk iktidarı ve gerçek bir demokrasi için mücadeleye devam!” başlıklı bildirileri dağıtan EMEP Kadıköy ilçe Örgütü üyesi 8 kişi, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı.

Kadıköy'deki Karaköy iskelesi önünde dağıtılan Emek Partisi imzalı bildirilerde, “Düzen/Sermaye partileri halkın sorunlarını çözemez” ifadelerine yer veriyor.

Fotoğraf: Evrensel

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 18:38

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