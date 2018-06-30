SES Ordu Şube Başkanı Ceylan hakkında 'Facebook' soruşturması

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kamu çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarını kasteden ifadesinin ardından SES Şube Başkanı hakkında soruşturma açıldı.

Ordu Valiliği, SES Ordu Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Ferit Ceylan hakkında Facebook paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz’un seçimler öncesi memurların sosyal medya paylaşımlarını kastederek “Kamu çalışanlarımızın öncelikle sadakatle devletine, makamlara saygıyı öğrenmesi gerekiyor. Bu saygıyı ve sadakati öğrenemeyenlerin de doğrusu kamuda yeri yoktur” tehdidi sonrasında Ordu Valiliği Ferit Ceylan’ın paylaşımlarında Erdoğan hakkında eleştiri olduğu iddiasıyla muhakkik görevlendirerek soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma açılmasına tepki gösteren Ceylan, "Ben sendika başkanıyım. Gündemlerle ilgili gördüğüm yanlışları söylemek, idareyi ve yönetenleri muhatap olarak almak durumundayım. Açılan soruşturma farklı sesleri, düşünceleri baskı altına almak amaçlıdır. Baskılara dün olduğu gibi bugün de, yarın da boyun eğmeyeceğiz. Gördüğümüz yanlışları tekrar gündeme getireceğiz. Emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

VALİ NE DEMİŞTİ?

Vali Seddar Yavuz, seçim öncesi yerel gazetelere verdiği demeçte “Kamu çalışanlarımızın öncelikle sadakatle devletine, makamlara saygıyı öğrenmesi gerekiyor. Bu saygıyı ve sadakati öğrenemeyenlerin de doğrusu kamuda yeri yoktur. Zaten devlet memuru kanunu da bunu diyor. Kamu çalışanlarının son dönemde memurluk vasfını aşan değerlendirmeleri oluyor. Biz elbette ki sendikal haklar, diğer demokratik hakları sonuna kadar destekliyoruz ama hiçbir zaman saygısızlık konusuna asla bulaşmamalıyız. Sosyal medya hesaplarına özellikle bakıyorum. Sosyal medya hesabı dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanı milletin birliğini temsil eder. Dolayısıyla bu sıfatıyla her türlü saygıyı hak eder” demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 18:04

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