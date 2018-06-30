KESK üyesi emekçiler: İşimizi geri alacağız

KESK üyesi kamu emekçileri, Taksim Tünel'de yaptıkları eylemle OHAL'in kaldırılması taleplerini yineledi, 'Mücadeleden geri adım atmayacağız' dedi.

KESK üyesi kamu emekçileri, OHAL'in kaldırılması için eylem yaparak "İşlerimizi, ülkemizi geri alacağız. Emek, barış demokrasi mücalesinde bir adım geri atmayacağız" dedi.

KESK İstanbul Şubeler Platformu, OHAL’in kaldırılması için Taksim Tünel çıkışında eylem yaptı. Eylemde "İşimizi geri alacağız", "Direne direne kazanacağız", " Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları atılarak "OHAL ve KHK'lar gidecek! İşimizi geri alacağız!" pankartı açıldı. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ata Esen basın açıklamasını okudu. Esen, arkadaşlarının işlerine dönene kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını belirterek dayanışmalarını büyüterek sürdüreceklerini söyledi.

Esen, İstanbul'un her alanında yurttaşlarlara düzenli bir şekilde sesleneceklerine değinerek şöyle devam etti: Bugün OHAL düzeninin ekonomiyi içine soktuğu derin bir kriz ortamı yüzünden OHAL'in kaldırılması iktidar çevreleri tarafından yüksek sesle dile getirilmektedir. Anlaşılmaktadır ki seçimlerde kaybettiği oyların nedeninin yaratılan adaletsizlik olduğunu iktidar da anlamıştır. Peki olağanüstü adaletsizlik döneminde hukuksuz bir biçimde işlerinden edilen kamu emekçileri ne olacak? OHAL kaldırılacaksa eğer yarattığı mağduriyetler de giderilmelidir. Kamu hizmetinin partizanlaşmasına, piyasalaşmasına, niteliksizleşmesine izin vermeyeceğiz. İşlerimizi geri alacağız. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 17:53

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