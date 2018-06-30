F oturumu: Hasta tutuklu Sabri Kaya serbest bırakılsın

İHD Cezaevi Komisyonunun düzenlediği F oturumunda bu hafta, kronik kalp hastası tutuklu Sabri Kaya’nın serbest bırakılması istendi.

İHD Cezaevi Komisyonu tarafından düzenlenen F Oturumu’nda kronik kalp hastası tutuklu hasta Sabri Kaya’nın serbest bırakılması talep edildi.

Galatasaray Meydanı'nda "Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır", "Tedavi haktır engellenemez" pankartları açılan F oturumunda 2010 yılından beri tutuklu bulunan ve kalp fonksiyonu yalnızca yüzde 25 ile sınırlı olan Kaya için yapılan açıklamada, sağlık durumunun gözaltına alındıktan sonra ağırlaştığı belirtildi.

Komisyon adına açıklamayı yapan Taylan Bekin, 55 yaşındaki Kaya’nın, Sincan Hapishanesinde kalırken Ankara Numune Hastanesinde 2013 ve 2016 yıllarında 2 defa kalp kapakçığından ameliyat olduğunu belirterek “Kaya, kalp kapakçıkları değiştirilmeden sadece tedavi amaçlı küçük çaplı bir operasyon geçirmiştir. Kalbindeki ritim bozukluğunun düzelmesi için kendisini ameliyat eden doktoru ‘kalp pili’ takılması gerektiğini söylemiştir. Üçüncü defa kalp ameliyatı olmanın riski ortadayken hapishane koşullarında kalması bu riski daha çok artırmaktadır" dedi.

Bekin, Kaya'nın 2013 yılında yapılan ilk ameliyatından sonra 3 ay infazının ertelendiğini ve 2 ay ailesinin yanında tedavisini devam ettirebildiğini, tekrar hapishaneye götürüldükten sonra sağlık kurulundan aldıkları "hapishanede kalamaz raporu" olmasına rağmen Adli Tıp Kurumuna 2016 yılında yapılan başvurudaki tahliye talebinin reddedildiğini ifade etti.

Bekin, "Kaya 25 Mayıs 2018'de rutin kontrol için hastaneye ring aracıyla götürülmüş, hapishaneye dönerken ring aracının havasız olması nedeniyle fenalık geçirmiş, nefes alamaz hale gelerek bayılmıştır. Birlikte ringde bulunan mahpuslar, Kaya'nın ringden indirilip hava alması için ısrar etmelerine rağmen jandarma 'yol az kaldı' diyerek Kaya'yı ringden indirmemiştir. Hapishaneye geldikten sonra mide bulantısı sonucu istifra etmiştir" dedi.

Bekin, Kaya'nın kronik kalp rahatsızlığı yanı sıra, mide ülseri, gastrit, kemik erimesi ve ciddi unutkanlık yaşadığını sözlerine ekledi.

Açıklama "Sabri Kaya serbest bırakılsın", Tedavi haktır engellenemez" sloganları ile son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:52

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