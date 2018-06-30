HDP Kadın Meclisi: Leyla Güven bir an önce serbest bırakılmalı

HDP Kadın Meclisi, Hakkari milletvekili seçilen ve tutuklu olan Leyla Güven'in tahliye kararının bozulmasına tepki gösterdi: İrademizi serbest bırakın

HDP Kadın Meclisi, tutuklu iken Hakkari’den milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında verilen tahliye kararının başsavcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme tarafından bozulmasına tepki gösterdi. Kadın Meclisi, Güven’in bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi, hakkındaki dava nedeniyle tutuklu bulunurken seçimlerde Hakkari’den milletvekili seçilen Leyla Güven’in tahliye edilip, ardından yeniden tutuklama kararı çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Güven’in “Kişilik hürriyetinden yoksun bırakıldığına” yer verildi.

HDP'den milletvekili seçilen Leyla Güven tahliye edilmedi

Kadınların iradesinin AKP’nin önünde en büyük engel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Güven’in bir an önce serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, "Her türlü hileye rağmen çoğunluğu alamayan AKP-Saray rejimi, talimatlandırdığı yargıyla ve seçim kurullarına yönelik baskı yoluyla Türkiye halklarının tercihini yansıtan sonuçları kendi lehlerine uydurmanın çabasını zorla yürütmektedir” denildi ve Leyla Güven’in hukuksuz biçimde tutuklu kalmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında “Türkiye halklarına dayatılan acıya, ölüme, gözyaşı ve tutuklamalara karşı 24 Haziran gecesi, halklar demokratik siyaset seçeneğini tercih ettiğini ortaya koymuş, iradesini açığa çıkarmıştır. Bugün iktidarın da yapması gereken bu seçeneğin önünü tıkamak değil, aksine açmaktır. Bizler, zindanlarda, asla teslim olmayan kadın iradesini yargıladığını düşünen zulmün mahkemelerinde zalimin gözünün içine bakarak cesareti haykıran kadınlarız. Leyla Güven Hakkari halkının, tüm kadınların, milyonların iradesidir” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:31

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