Ä°sveÃ§'te kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerinde Ã¶zelleÅŸtirme krizi

'Ã–zel ÅŸirketlerin ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlar Ã¼zerinden para kazanmalarÄ± kabul edilemez.'

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’te 100 kadÄ±n kuruluÅŸunun çatÄ± örgütü ROKS (Ä°sveç KadÄ±n ve Genç KÄ±zlar YardÄ±m KuruluÅŸlarÄ± Federasyonu) özelleÅŸtirmeden dolayÄ± kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±maevlerinde kriz yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve pek çoÄŸunun kapanma riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

SIÄžINMAEVÄ°NDE KEMER SIKMA POLÄ°TÄ°KASI!

ROKS BaÅŸkanÄ± Jenny Westerstrand, ETC gazetesinde yayÄ±mlanan çaÄŸrÄ±sÄ±nda 40 yÄ±ldan beri ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±n ve çocuklara yardÄ±m eden sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerine gelen kadÄ±n ve çocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nda ciddi azalma olduÄŸunu belirtti.

KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma evlerine yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n ÅŸiddete maruz kalan kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±larÄ±ndaki azalmalardan deÄŸil belediyelerin kemer sÄ±kma politikasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Westerstrand, belediyelerin politikasÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle eleÅŸtirdi: “Pek çok kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevi önemli çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor. Daha kötüsü bu ihtiyaçÄ±n sona ermesinden kaynaklanmÄ±yor. AmacÄ±mÄ±z hiç kimseninin kadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmaevlerine ihtiyaç duymamasÄ±. Durum böyle olsaydÄ± olanlarÄ± sevinçle karÅŸÄ±lardÄ±k. Belediyeler ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmalarÄ± için baÅŸka alternatiflere baÅŸ vuruyor. Bunlardan biri pansiyonlar. Tasarruf etmek için kadÄ±n ve çocuklar destekten yoksun olarak buralara yerleÅŸtiriliyor.”

ÅžÄ°RKETLER KADINA ÅžÄ°DDETTEN KÂR ETMEK Ä°STÄ°YOR

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±rtÄ±ndan kâr eden özel ÅŸirketlerin ÅŸimdi de ÅŸiddet gören kadÄ±n ve çocuklara yönelmelerine de tepki gösteren Westerstrand, “40 yÄ±l önce kadÄ±nlar, ilk kadÄ±nevlerini kurmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda özel ÅŸirketlerin erkek ÅŸiddettinden kaçan kadÄ±n ve çocuklardan para kazanacaÄŸÄ±nÄ± kim düÅŸünebilirdi?” dedi.

Wetterstrand, özel ÅŸirketlerin ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlar üzerinden para kazanmalarÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini belirterek “GeliÅŸmeleri ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±n ve çocuklara eÅŸi ve benzeri bulunmayan bir ihanet olarak görüyoruz. KadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± devam ettirebilmek için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zdan aldÄ±klarÄ± güç oldukça önemli. Para ile ölçülemez. Bize baÅŸvuran kadÄ±nlarÄ± 40 yÄ±llÄ±k kadÄ±nevleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi deneyimlerle karÅŸÄ±lÄ±yoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÅžÄ°RKETLERE AÄ°T KONUTLARA YERLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YORLAR

DeÄŸiÅŸik belediyelerdeki sosyal hizmet bürolarÄ±nÄ±n tasarruf etmek için ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±n ve çocuklarÄ± hiç bir deneyimi olmayan ÅŸirketlere ait konutlara yerleÅŸtirmelerine son vermelerini isteyen Westerstrand, belediyelerden özel ÅŸirketlerle yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmayÄ± iptal etmelerini talep etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:36

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