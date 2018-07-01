AB, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve liberal denge arayÄ±ÅŸÄ±nda

HÃ¼manizmin ve insan haklarÄ±nÄ±n beÅŸiÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼len Avrupa BirliÄŸi, Â 'SÄ±ÄŸÄ±nma temel bir insan hakkÄ±dÄ±r' ilkesini giderek daha hÄ±zlÄ± terk ediyor.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Ä°ki haftayÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir Almanya’nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapatÄ±lmasÄ±nda ve geldikleri son Avrupa ülkesine geri gönderilmesinde Ä±srar eden Federal Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer ile “baÅŸÄ± dertte” olan BaÅŸbakan Angela Merkel, perÅŸembe günü baÅŸlayan AB Zirvesine katÄ±lmadan önce Berlin’deki Bundestag’da ÅŸu konuÅŸmayÄ± yaptÄ±: “Göç konusu AB’nin kaderini belirleyen sorun olabilir.”

Seehofer’in, Avusturya ve Ä°talya’nÄ±n muhafazakar-faÅŸist koalisyon hükümetleriyle dirsek temasÄ±na geçerek kurduÄŸu “Gönüllüler Koalisyonu” ve AB’den ayrÄ± bir yol izlenmesi yönünde yaptÄ±ÄŸÄ± hamleler üzerinden daha yeni göreve baÅŸlayabilen 4. Merkel Hükümetinin daÄŸÄ±labileceÄŸi bile yüksek sesle tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Merkel’in Seehofer’i azletmesi durumunda koalisyonun daÄŸÄ±lacaÄŸÄ± ileri sürülüyor. Seehofer ve partisi HÄ±ristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar üzerinden Merkel ile tansiyonu artÄ±rmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca nedeni; elbette ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak eyalet seçimleri. Uzun yÄ±llardÄ±r bu eyalette tek baÅŸÄ±na iktidarda olan CSU’nun hedefi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden güç toplayan Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy kaptÄ±rmamak.

2015’te “BaÅŸarabiliriz (Wie schaffen das)” diyerek Almanya’nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Balkanlar üzerinden gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara açan Merkel, bir taraftan “Avrupa’nÄ±n ortasÄ±nda büyük bir insanlÄ±k trajedisinin önüne geçmeyi” hedeflediÄŸini söylerken, diÄŸer taraftan Almanya iÅŸ piyasasÄ±na yeni iÅŸ gücü katmayÄ± hedefliyordu. Resmi rakamlara göre 2015’te toplam 750 bin yeni sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geldi ve bunlarÄ±n yüzde 41’i ÅŸu anda bir iÅŸte çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Ancak “BaÅŸarabiliriz” politikasÄ±nÄ±n Almanya’daki faturasÄ± Ä±rkçÄ±-milliyetçi AfD’nin yüzde 12.6 gibi yüksek bir oranda federal parlamentoya girmesi oldu. AB çapÄ±ndaki faturasÄ± ise pek çok ülkede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±-milliyetçi partilerin güç toplamasÄ±na, koalisyon ortaÄŸÄ± olmasÄ±na ve bunlarÄ±n AB’nin geleceÄŸini de tehdit eden bir düzeye ulaÅŸmasÄ± oldu.

AVRUPA ÇAPINDA ÇÖZÜM!

Merkel’in kardeÅŸ partisi CSU’yu sorunun AB çapÄ±nda çözülmesi gerektiÄŸi yönünde baskÄ±lamasÄ±, tam da sözünü ettiÄŸi “Avrupa’nÄ±n kaderiyle” ilgili. Merkel her ülkenin kendi baÅŸÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar politikasÄ± belirlemesi ve buna göre davranmasÄ±nÄ±n AB’deki çatlaklarÄ± büyüteceÄŸini ve bundan birliÄŸin yara alacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda. Bu nedenle sürekli “Avrupa çapÄ±nda geçerli olabilecek bir çözüm”e vurgu yapÄ±yor.

Peki bu çözüm nasÄ±l olacak? Bundan sonra asÄ±l belirleyici olan bu sorunun yanÄ±tÄ±. Daha önceki AB zirvelerinde sorunun “dayanÄ±ÅŸmayla çözülmesi” için gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kota esasÄ±na göre ülkelere paylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak baÅŸta Polonya, Macaristan ve Slovenya olmak üzere DoÄŸu Avrupa ülkeleri bu kararÄ± tanÄ±madÄ±lar. “TanÄ±yoruz” diyenler ise gereklerini yerine getirmedi. Bunlar arasÄ±nda Almanya da var. Bu demektir ki, AB sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan içeriye giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n üye ülkeler arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± pek mümkün görünmüyor ve Merkel de bunun geçerli bir model olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda.

Bu durumda geriye bir tek; sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa sÄ±nÄ±rlarÄ±na yanaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± kalÄ±yor. Yani Avrupa’yÄ± bir kale gibi muhafÄ±z ordularÄ±yla savunmak! Merkel, zirve öncesinde mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Türkiye ile yapÄ±lan anlaÅŸma nedeniyle Ege Denizi üzerinden Avrupa’ya ulaÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda yüzde 97 azalma olduÄŸunu söylüyordu. Zaten, seçimler nedeniyle ErdoÄŸan’Ä± tebrik etmek için yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±ndan ötürü övgüler sÄ±ralÄ±yor ve bunun devam etmesine vurgu yapÄ±yordu. BaÅŸka bir deyiÅŸle, Merkel bunca tartÄ±ÅŸmaya raÄŸmen ErdoÄŸan’Ä±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa’ya geçiÅŸini engellemek için üstlendiÄŸi misyondan memnun. Nitekim AB Zirvesinde Türkiye’ye ödenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan 3 milyar avro da bunun bir ifadesi.

Yine Merkel’in verdiÄŸi bilgiye göre Frontex’in Akdeniz üzerinde aldÄ±ÄŸÄ± önlemler nedeniyle Libya üzerinden gelenlerde de yüzde 77 azalma olmuÅŸ. Özetle Angela Merkel, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± Avrupa sÄ±nÄ±rlarÄ±na yanaÅŸtÄ±rmama üzerine kurulu politikanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu ve gelecekte de AB’nin bu temelde hareket etmesini öneriyor. Ama Avusturya ve Ä°talya baÅŸta olmak üzere saÄŸcÄ± hükümetlerin olduÄŸu ülkeler bununla da yetinmiyor. OnlarÄ±n istediÄŸi; gelen ve gelecek sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± savaÅŸ ilan edilerek içeride milliyetçiliÄŸin-Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yükseltilmesi ve siyasi güçlerini artÄ±rmak. DolayÄ±sÄ±yla onlar, Avrupa’nÄ±n liberal demokrasiyle hesaplaÅŸÄ±p, her açÄ±dan gericiliÄŸin hakim olmasÄ±nÄ± arzuluyorlar.

Ancak, kÄ±ta genelinde bugün sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, göçmen ve Ä°slam düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden güç toplayan söz konusu milliyetçi hareketlerin aynÄ± zamanda AB için de büyük bir tehlike potansiyeli taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± da sÄ±r deÄŸil. Burjuva liberal demokrasisini açÄ±ktan tehdit eden bu akÄ±mlarÄ±n, aynÄ± zamanda AB’ye karÅŸÄ± da daha gerici temelde “ulus-devletçiliÄŸi” savunduklarÄ± da biliniyor.

Almanya-Fransa ekseni ise, dünya üzerindeki paylaÅŸÄ±m mücadelesinde AB’yi bir arada tutarak ilerlemeyi adeta birincil hedef olarak önüne koydu. AB’deki yeni bölünme ve geri çekilmelerin bu planÄ± zayÄ±flatmasÄ± ise onlar için ciddi bir kaygÄ± nedeni. Merkel’in “sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar sorununa AB çerçevesinde bir çözüm”de Ä±srar etmesinin arkasÄ±nda da bu kaygÄ±lar yatÄ±yor. Buna raÄŸmen Avusturya, Danimarka, Ä°talya gibi ülkeler kendi baÅŸlarÄ±na hareket edeceklerini ve AB içinde sÄ±nÄ±r kontrolleri, dÄ±ÅŸÄ±na da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ± kurmak istediklerini açÄ±kladÄ±lar.

AB KALESÄ° KORUNABÄ°LECEK MÄ°?

Öyle görünüyor ki, bundan sonra izlenecek politika AB sÄ±nÄ±rlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yanaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± üzerine kurulacak. Korku ve endiÅŸe içinde olan kesimlere, daha fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Avrupa’ya ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ±n güvencesi verilecek.

Son iki haftadÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan yardÄ±m kuruluÅŸu gemilerinin hemen limanlara yanaÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± da bunun ifadesi. 629 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± taÅŸÄ±yan “Aquarius” gemisi günlerce açÄ±k denizde bekletilmiÅŸ, ardÄ±ndan Ä°spanya kabul etmiÅŸti. Geçen hafta da 230 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± taÅŸÄ±yan “Lifeline” gemisinin Ä°talya limanlarÄ±na yanaÅŸmasÄ±na izin verilmemiÅŸti. Bu uygulamalarla bir bakÄ±ma “SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kurtarmayÄ±n, bÄ±rakÄ±nÄ±z ölsünler” mesajÄ± verildi.

Bir zamanlar medeniyetin, hümanizmin ve insan haklarÄ±nÄ±n beÅŸiÄŸi olarak görülen Avrupa BirliÄŸi, “SÄ±ÄŸÄ±nma temel bir insan hakkÄ±dÄ±r” ilkesini giderek daha hÄ±zlÄ± terk ediyor. SÄ±nÄ±rlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± askeri yÄ±ÄŸÄ±nakla gelen mültecileri zorla geri göndermenin savaÅŸÄ± da bunun için. Üstelik muhafazakar-Ä±rkçÄ± hükümetin iÅŸbaÅŸÄ±nda olduÄŸu Avusturya da bugün (1 Temmuz) itibariyle AB’nin dönem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devraldÄ±!

SavaÅŸtan, baskÄ±dan, yoksulluktan kaçan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ise yaÅŸam umudunu sürdürmek, güvenli bir limana varmak için çok tehlikeli yollardan Avrupa’da ulaÅŸmaya devam edecekler. Bedeli çok aÄŸÄ±r olsa da...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 17:48

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