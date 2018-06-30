CHP’li Öztürk Yılmaz’dan ırkçı yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Türkiye’yi mülteci çöplüğüne çevirdiler

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi. AB’nin kararını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Bunu neden şimdi yaptılar?” diye sordu.

Konuyla ilgili TBMM’de açıklama yapan Yılmaz, konuşmasında ırkçı ifadeler de kullandı:

“Önemli olan bu AB’nin burada muradı nedir? Amaç nedir? Amaç AB’nin güvenliğidir, AB’nin huzurudur. Türkiye’ye, Fas’a ve Afrika ülkelerine para veriyorlar ve mültecileri kendi ülkelerinde tutmalarını istiyorlar.

Yani bu ülkeler ikinci sınıf görülüyor, mülteci çöplüğüne dönüştürülüyor. Amaç kendi huzurlarının devam etmesidir. Yani AB’de aman mülteci az olsun, olacaksa da kaliteli olsun, diğer mültecilerin canı cehenneme nerede olurlarsa olsunlar, pek Avrupa’ya yaklaşmasınlar anlayışıdır. Onun için bütün bu para pul işleri Avrupa kendi topraklarını değerli görüyor, kendi huzurunu önemli görüyor, bizleri ise paraya muhtaç, para verdiği zaman bu mültecilere ev sahipliği yapabilecek akılsız bir ülke olarak görüyor.

Adeta para ile bu işi hallediyor. 3 milyar avro karşılığında 4 milyon mülteciyi üzerimize yıkıyor. Birileri de çıkıyor diyor ki ‘biz 30 milyar dolar harcadık.’ İyi aferin harcamışsınız, size verilen de 3 milyar avro. Burada sorun nedir sorun sizin akılsızlığınız. Zaten akıllı olsanız 3 milyar avro AB’den dilenmezsiniz. Ayrıca 30 milyar dolar para harcamazsınız, 4 milyon Suriyeliye de burada zaten barındırmazdınız, akıllı olsaydınız. Bu şu anlama geliyor. Türkiye’de kalsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, canları cehenneme, aman bize dokunmasınlar, verelim paraları Türklere de sussunlar. Budur başka hiçbir şey değildir. Bu mülteci anlaşmasının başından beri yanlış olduğunu söylüyoruz. Türkiye’yi bir mülteci çöplüğüne çevirdiğini söylüyoruz. Yarın, Türkiye’de Suriyeliler yeni partiler kuracaktır, mecliste belki yeni bloklar oluşacaktır.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 15:13

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