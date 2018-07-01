Kimler bakan olmalÄ±?

YÃ¼cel Sarpdere yazdÄ±: Kimlerin bakan olacaÄŸÄ±na dair dedikodular baÅŸlamÄ±ÅŸken bir dizi Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Ä°ÅŸte yeni bakanlÄ±klar ve adaylarÄ±mÄ±z.

Yücel SARPDERE

Ziyaretleri konusunda konu komÅŸudan, eÅŸ dosttan, dÄ±ÅŸ güçlerin maÅŸasÄ± karanlÄ±k ve bölücü çevrelerden baÅŸka dedikodular yayÄ±lsa da, kendisine göre tamamen tarihi ve kültürel baÄŸlarÄ± güçlendirmek amaçlÄ± haftalÄ±k mutat Batum gezisine giden Karadenizli müteahhit, kendisine göre, danÄ±ÅŸman rehber, ama kötü niyetlilere göre ise eskort olan kadÄ±nÄ± oteldeki odasÄ±na çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ.

Odaya gelen kadÄ±n, artan enflasyonu ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Orta DoÄŸu’daki savaÅŸ ortamÄ±nÄ±n etkilerini gerekçe göstererek eski ücretinin iki katÄ±nÄ± talep etmiÅŸ.

Karadenizli müteahhit de doÄŸal olarak bozulmuÅŸ. DevamlÄ± müÅŸteri olmaktan, iki ülke arasÄ±ndaki tarihi kültürel baÄŸlardan, Kanuni Sultan

Süleyman’Ä±n buralarÄ± nasÄ±l fethettiÄŸinden dem vursa da kadÄ±n,”SavaÅŸ baÅŸka aÅŸk baÅŸka” diyerek indirime yanaÅŸmamÄ±ÅŸ.

Karadenizli kÄ±zsa da gecenin ilerleyen saatine bakarak,

“Tamam” demiÅŸ; “Ä°stediÄŸin parayÄ± vereceÄŸim. Ama bir ÅŸartÄ±m var”

“NeymiÅŸ ÅŸartÄ±n?” demiÅŸ kadÄ±n.

“Ä°ÅŸ bittikten sonra seni döverim”

KadÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ;

“Dövmek mi?” Biraz düÅŸünmüÅŸ, “Ne kadar döveceksin?

Karadenizli cevap vermiÅŸ .

“ParayÄ± geri alana kadar.”

Bizde de seçimler bitti.

Seçim öncesi vaatlerde bulunuldu.

Hatta emeklilere ikramiye bile verildi.

Fakat betona gömülen memleket ekonomisi, harç bitti yapÄ± paydos durumlarÄ±nda.

Londra’daki toplantÄ±larda uluslararasÄ± tefeci finansçÄ±lara sözler de verildi.

Bu durumda ne olacak?

Dayak baÅŸlayacak.

Ne zamana kadar?

Milletin son kuruÅŸunu bile geri alana kadar!

***

Seçimler bittiÄŸine göre artÄ±k gözler yeni açÄ±klanacak bakanlar kurulunda.

Kimlerin bakan olacaÄŸÄ±na dair dedikodular baÅŸlamÄ±ÅŸken katkÄ±mÄ±z olsun diyerek bir dizi çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k.

Ä°ÅŸte yeni bakanlÄ±klar ve adaylarÄ±mÄ±z:

- Hükümet kimse onun sevgisiyle dol, baÅŸtaki kimse sadece ona berhudar ol bakanÄ±: Orhan Gencebay.

- Burun kaldÄ±rtma, gerdan aldÄ±rma ve yetmiÅŸinden sonra azanÄ± teneÅŸir paklar bakanÄ±: Ajda Pekkan.

- Pilates yaparken omzu sakatlanan, bu yüzden olsa gerek Afrin, Ä°dlip savaÅŸÄ±na çürük raporu olarak katÄ±lamayan Seda Sayan: Pilates yapma patates yap bakanÄ±.

- Seninle çÄ±kabilseydim ah keÅŸkem / Elini tutabilseydim ah keÅŸkem / Meclise grip vekil olabilseydim ah keÅŸkem / Fakat keÅŸkem olacakken keÅŸkül oldum ah keÅŸkem; zaten ay akÅŸamdan Ä±ÅŸÄ±ktÄ±r, yaylalara çek yallah ÅŸoför bakanÄ±: Ä°brahim TatlÄ±ses.

- Yerlere tükürme özgürlüÄŸünden sorumlu bakan: Yavuz Bingöl.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:56

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