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Kimler bakan olmalÄ±?
YÃ¼cel Sarpdere yazdÄ±: Kimlerin bakan olacaÄŸÄ±na dair dedikodular baÅŸlamÄ±ÅŸken bir dizi Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Ä°ÅŸte yeni bakanlÄ±klar ve adaylarÄ±mÄ±z.
Yücel SARPDERE
Ziyaretleri konusunda konu komÅŸudan, eÅŸ dosttan, dÄ±ÅŸ güçlerin maÅŸasÄ± karanlÄ±k ve bölücü çevrelerden baÅŸka dedikodular yayÄ±lsa da, kendisine göre tamamen tarihi ve kültürel baÄŸlarÄ± güçlendirmek amaçlÄ± haftalÄ±k mutat Batum gezisine giden Karadenizli müteahhit, kendisine göre, danÄ±ÅŸman rehber, ama kötü niyetlilere göre ise eskort olan kadÄ±nÄ± oteldeki odasÄ±na çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ.
Odaya gelen kadÄ±n, artan enflasyonu ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Orta DoÄŸu’daki savaÅŸ ortamÄ±nÄ±n etkilerini gerekçe göstererek eski ücretinin iki katÄ±nÄ± talep etmiÅŸ.
Karadenizli müteahhit de doÄŸal olarak bozulmuÅŸ. DevamlÄ± müÅŸteri olmaktan, iki ülke arasÄ±ndaki tarihi kültürel baÄŸlardan, Kanuni Sultan
Süleyman’Ä±n buralarÄ± nasÄ±l fethettiÄŸinden dem vursa da kadÄ±n,”SavaÅŸ baÅŸka aÅŸk baÅŸka” diyerek indirime yanaÅŸmamÄ±ÅŸ.
Karadenizli kÄ±zsa da gecenin ilerleyen saatine bakarak,
“Tamam” demiÅŸ; “Ä°stediÄŸin parayÄ± vereceÄŸim. Ama bir ÅŸartÄ±m var”
“NeymiÅŸ ÅŸartÄ±n?” demiÅŸ kadÄ±n.
“Ä°ÅŸ bittikten sonra seni döverim”
KadÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ;
“Dövmek mi?” Biraz düÅŸünmüÅŸ, “Ne kadar döveceksin?
Karadenizli cevap vermiÅŸ .
“ParayÄ± geri alana kadar.”
Bizde de seçimler bitti.
Seçim öncesi vaatlerde bulunuldu.
Hatta emeklilere ikramiye bile verildi.
Fakat betona gömülen memleket ekonomisi, harç bitti yapÄ± paydos durumlarÄ±nda.
Londra’daki toplantÄ±larda uluslararasÄ± tefeci finansçÄ±lara sözler de verildi.
Bu durumda ne olacak?
Dayak baÅŸlayacak.
Ne zamana kadar?
Milletin son kuruÅŸunu bile geri alana kadar!
***
Seçimler bittiÄŸine göre artÄ±k gözler yeni açÄ±klanacak bakanlar kurulunda.
Kimlerin bakan olacaÄŸÄ±na dair dedikodular baÅŸlamÄ±ÅŸken katkÄ±mÄ±z olsun diyerek bir dizi çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k.
Ä°ÅŸte yeni bakanlÄ±klar ve adaylarÄ±mÄ±z:
- Hükümet kimse onun sevgisiyle dol, baÅŸtaki kimse sadece ona berhudar ol bakanÄ±: Orhan Gencebay.
- Burun kaldÄ±rtma, gerdan aldÄ±rma ve yetmiÅŸinden sonra azanÄ± teneÅŸir paklar bakanÄ±: Ajda Pekkan.
- Pilates yaparken omzu sakatlanan, bu yüzden olsa gerek Afrin, Ä°dlip savaÅŸÄ±na çürük raporu olarak katÄ±lamayan Seda Sayan: Pilates yapma patates yap bakanÄ±.
- Seninle çÄ±kabilseydim ah keÅŸkem / Elini tutabilseydim ah keÅŸkem / Meclise grip vekil olabilseydim ah keÅŸkem / Fakat keÅŸkem olacakken keÅŸkül oldum ah keÅŸkem; zaten ay akÅŸamdan Ä±ÅŸÄ±ktÄ±r, yaylalara çek yallah ÅŸoför bakanÄ±: Ä°brahim TatlÄ±ses.
- Yerlere tükürme özgürlüÄŸünden sorumlu bakan: Yavuz Bingöl.Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:56