Adana Alevi Platformu 2 Temmuz çağrısı: Madımak utanç müzesi olsun

Adana Alevi Platformu, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın yıl dönümü için Sivas'ta yapılacak anmaya çağrı yaptı

Adana Alevi Platformu 2 Temmuz Madımak Katliamı öncesi basın açıklaması yaparak 2 Temmuz günü Sivas’ta gerçekleşecek anmaya çağrıda bulundu. Seyhan Belediyesi önündeki Barış Anıtı önünde yapılan açıklamaya parlamentoya yeni giren CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Açıklamada konuşan Murtaza Moroğlu, aradan geçen 25 yıla rağmen hâlâ katillerin ve onları yönlendiren güçlerin yargılanmadığını ya da göstermelik yargılandığını söyledi.

‘EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ’

Dönemin başbakanının ‘Çok şükür dışarıdaki halka bir zeval gelmedi’ sözlerini, Madımak davasının zaman aşımına uğramasıyla ilgili Erdoğan’ın ‘hayırlı olsun’ temennisini hatırlatan Moroğlu, “Madımak ateşi ne ilkti ne de son olacaktır. Bizler Gazi’de kurşunlandık. Gezi’de kurşunlandık, Maraş’ta, Dersim’de, Çorum’da, Suruç’ta, Ankara Gar Meydanı’nda katliama uğradık. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için, çocuklarımızın geleceği için, eşit yurttaşlık için mücadelemiz devam edecektir” dedi.

‘MADIMAK OTELİ UTANÇ MÜZESİ YAPILSIN’

Adana Alevi Platformu olarak taleplerini sıralayan Moroğlu, AİHM’de kazanılan cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasını, Diyanet İşleri Başkanlığının lağvedilmesini, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, Madımak otelinin utanç müzesi yapılmasını istediklerini belirtti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:26

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