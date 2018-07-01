MilliyetÃ§i oylarÄ± nasÄ±l okumalÄ±?

ErcÃ¼ment Akdeniz milliyetÃ§i oylar, yoksullar ve emperyalizm baÄŸlamÄ±nda 24 Haziran seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±.

Ercüment AKDENÄ°Z

BaÅŸlarken hemen söyleyeyim: 24 Haziran gecesi yaÅŸananlar hiç normal deÄŸildi. Bu yüzden sandÄ±ktan çÄ±kan sonuçlara toplumun önemli bir bölümü ÅŸüpheyle yaklaÅŸtÄ±. KaygÄ±lar hem yersiz deÄŸil, hem de uzunca süre giderileceÄŸe benzemiyor.

Yine de “Bu durumda seçim sonuçlarÄ± üzerinden siyasi analiz yapÄ±lamaz” demek doÄŸru deÄŸil. Çünkü genel hatlarÄ±yla ortaya çÄ±kan seçmen eÄŸilimleri bir dizi tartÄ±ÅŸma yapmayÄ± gerekli kÄ±lÄ±yor. Özellikle de milliyetçi partilere giden oylarÄ±...

24 Haziran seçimleri geride kalÄ±rken, MHP’nin “Kendi oylarÄ±nÄ± koruyarak” gerçekleÅŸtirdiÄŸi sürpriz, en çok konuÅŸulan konulardan biri oldu. Ä°YÄ° Parti de yüzde 10’luk bir oy oranÄ±yla Mecliste 43 sandalye elde etti.

Gerek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, gerekse milletvekili seçim sonuçlarÄ±na bakÄ±nca milliyetçi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±k. Elbette Mecliste saÄŸ partilere karakterini veren milliyetçiliÄŸin ayrÄ± tonlarÄ± var. (ÇubuÄŸu biraz bükseniz “sol”, sosyal-demok-rat partilerde de milliyetçi etkiler bulursunuz, ama konumuz bu deÄŸil)

AKP-MHP ve Ä°YÄ° Partinin oylarÄ±nÄ± yan yana koyduÄŸumuzda, karÅŸÄ±mÄ±za yüzde 64’lük bir oran çÄ±kÄ±yor. MHP ve Ä°YÄ° Partinin oy toplamÄ± ise yüzde 21’e tekabül ediyor. Bu rakamlar çok açÄ±k ki, Türkiye’de millliyetçiliÄŸin, güçlü bir tabanÄ± elinde tuttuÄŸunu gösteriyor.

KanÄ±mca...

ÇoÄŸu yoksul milyonlarca insan, milliyetçiliÄŸi hem bir savunma aracÄ± hem de kurtuluÅŸ yolu olarak görüyor. Ya da buna inanarak saÄŸcÄ±-milliyetçi partilere oy veriyor.

Peki ama neden, nasÄ±l?

Bunun birkaç parametresi var:

- Halk ekonomik gidiÅŸten ÅŸikayetçi. Ama bunun daha çok dÄ±ÅŸ faktörlerden kaynakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. “DÄ±ÅŸ faktör” ya da “dÄ±ÅŸ güç” dediÄŸi ÅŸey ise çoÄŸu zaman adÄ±nÄ± bile zikremediÄŸi emperyalizm! Kime sorsanÄ±z “Ekonomik kriz kapÄ±da” diyor. Krize karÅŸÄ± kendini, ülkesini savunmanÄ±n ise tek yolu var: Daha çok milliyetçiliÄŸe sarÄ±lmak!

- DÄ±ÅŸ politika konusunda da aynÄ± durum geçerli. Ä°ktidar tarafÄ±ndan pompalanan “2023’te Lozan AnlaÅŸmasÄ± iptal olacak ve Türkiye baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸacak” söylemi AKP’ye oy veren en yoksul emekçilerin dilinde. KomÅŸu ülkelerle ve dÄ±ÅŸ dünya ile gerilimin sebebi de bu onlara göre. ErdoÄŸan’Ä±n son dönem sÄ±klÄ±kla tekrarladÄ±ÄŸÄ± “Dünya 5’ten büyüktür” lafÄ± da burada yerine oturuyor. Dünya “Kaynayan bir kazan” ise silahlanma ve militarizm halk yoksullarÄ± indinde “emperyalizme karÅŸÄ±” mücadelenin doÄŸal bir gereÄŸi sayÄ±labiliyor.

- Demokrasi ve Kürt sorununa gelince, bütün bu çÄ±karÄ±mlarÄ±n doÄŸal bir sonucu yaÅŸanÄ±yor: KuÅŸatma altÄ±ndaki ülkenin bir “beka” sorunu vardÄ±r ve emperyalistler demokrasiyi, insan haklarÄ±nÄ±, Kürt sorununu ülkeyi bölmek için kullanmaktadÄ±r!

AKP, MHP ve Ä°YÄ° Partide toplanan oylarÄ± ve bu oylar üzerinden yürütülen tartÄ±ÅŸmalarÄ± biraz da bu parametreler üzerinden okumakta fayda var.

“Emperyalizme karÅŸÄ± mücadele bizim iÅŸimiz!” diyenlerin ya da “Biz tarihte emperyalizme karÅŸÄ± mücadele ederken bunlar bÄ±çaklarla, satÄ±rlarla önümüze çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±” diye öfkelenenlerin, yoksul halkta tezahür olan bu etkilere nasÄ±l yanÄ±t verdikleri ise doÄŸrusu tartÄ±ÅŸma götürür. Çünkü milliyetçiliÄŸe yedeklenen yoksul kitleler, emperyalist devletlere karÅŸÄ± mücadeleyi hâlâ “yedi düvele karÅŸÄ± savaÅŸ”tÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir iktidar blokunun arkasÄ±nda durarak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor.

Bu durumda...

Seçim sonuçlarÄ± üzerinden halka ve ülkeye kÄ±zmak yerine; (MilliyetçiliÄŸe yedeklenen emekçi oylarÄ± ile emperyalizme duyulan öfke arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi de gözeterek) bütün bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±, analiz yöntemini, çalÄ±ÅŸma tarzÄ± ve ikna yollarÄ±nÄ± gözden geçirmek sizce de gerekmez mi?

PROFESÖRÜN YAZDIÄžI, SÖYLEDÄ°ÄžÄ°

Seçimlerden iki gün önce (22 Haziran günü) Evrensel’de bir yazÄ± yayÄ±mlandÄ±. Prof. Dr. Adnan GümüÅŸ köÅŸesinde ÅŸöyle diyordu:

“(Dünyada) yaÅŸanan çatÄ±ÅŸma ve ÅŸiddetlenen meÅŸruiyet krizleri, geçici veya özgül deÄŸil daha çok yapÄ±sal krizleri ve bunlarÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± iÅŸaret etmektedir...”

Sevgili profesör, Trump, Putin ve Avrupa’da iktidara gelen saÄŸcÄ±lar (ya da saÄŸcÄ±laÅŸan liderler) kadar AKP-MHP ittifakÄ± ve ErdoÄŸan’Ä±n siyaset tarzÄ±nÄ± da buna örnek gösteriyordu. Milliyetçi-popülist siyaset tarzÄ±nÄ±n sadece bizde deÄŸil, yerküre üzerinde geri döndüÄŸüne dikkat çektikten sonra da ÅŸu uyarÄ±yÄ± yapÄ±yordu:

“Türkiye’deki seçimlerin, AKP-ErdoÄŸan ile MHP-Bahçeli blokunun bu mevcut küresel çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ve Türkiye özgülündeki rollerinin neler olduÄŸunu doÄŸru okumazsak günlük heyecan ve kamplaÅŸmalar içinde savrulur gideriz.”

Gelelim bugüne...

Seçim sonucunda ortaya çÄ±kan dinci-milliyetçi oy tablosunu ne kadar doÄŸru okuyabiliyoruz? Ve gerçekten günlük heyecan ve kamplaÅŸmalar içinde savrulup gidiyor muyuz?

Seçim sonrasÄ± yapÄ±lan deÄŸerlendirme ve analizlere bakÄ±nca; bu konuda hayli kafa daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söylemek mümkün.

Oysa Sevgili Adnan GümüÅŸ’ün dediÄŸi -biraz da benim üstüne ekleyerek söylediÄŸim- gibi:

Kapitalist sistemdeki çÄ±kmaz derinleÅŸtikçe egemen sÄ±nÄ±flar daha çok milliyetçiliÄŸi öne sürüyorlar. Ekonomik kriz ve buhran dönemleri kadar emperyalist paylaÅŸÄ±m savaÅŸlarÄ±nÄ±n hemen öncesinde de böyle olmadÄ± mÄ± zaten?

Ve yine hocanÄ±n dediÄŸi gibi:

ArtÄ±k epeyce bayatlamÄ±ÅŸ ve ikna gücünü yitirmiÅŸ olan liberal demok-rasi, milliyetçiliÄŸin ne ‘çare’si ne de panzehri bugün. 24 Haziran seçim sonuçlarÄ± da belirli ölçüde bunu gösterdi zaten. “Biz iktidar olunca ülkeye yabancÄ± sermaye akacak” söylemleri misal, halkta ciddi bir karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±.

EMPERYALÄ°ST BASKIDAN KURTARACAK OLAN...

Peki ne yapmalÄ±, nasÄ±l yapmalÄ±?

Ä°ÅŸe önce, neomuhafazakar ve neomilliyetçi partiler tarafÄ±ndan baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± çevrilmiÅŸ “emperyalizm” ve “emperyalizme karÅŸÄ± mücadele sorunu” ile baÅŸlamalÄ±. Bütün bu çarpÄ±tÄ±lÄ±p içi boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ kavramlarÄ± gerçek temelleri üzerine oturtmalÄ±. Bunu, herkesten çok; milliyetçi-muhafazakar saÄŸ partilere oy vermiÅŸ iÅŸçi ve emekçiler içinde anlatarak tabii.

Öyleyse iÅŸçilerle birlikte konuÅŸmalÄ±, tartÄ±ÅŸmalÄ± ve birlikte sormalÄ±:

- UluslararasÄ± tekelllerin ve onlarÄ±n Türkiye’de “milli” ve “yerli” görünümlü iÅŸ birlikçilerinin tahakkümüne karÅŸÄ± çÄ±kmadan baÄŸÄ±msÄ±z bir Türkiye’den söz edilebilir mi? Bu bir avuç sömürücü sÄ±nÄ±f karÅŸÄ±sÄ±nda; iÅŸçiler bölünmeyi mi yoksa emperyalizme (tekelci burjuvaziye) karÅŸÄ± birleÅŸmeyi mi seçmeliler?

- Yerli ve yabancÄ± sermaye ortaklÄ± otomotiv fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ama grevleri “milli güvenlik gerekçesi” ile yasaklanan iÅŸçiler, nasÄ±l oluyor da ülkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ulusal çÄ±karlarÄ±nÄ± tehdit eden bir unsur olarak görülebiliyorlar?

- Emperyalist bloklardan birine meydan okurken (ÖrneÄŸin ABD veya AB’ye); bir diÄŸerine (Rusya veya Çin’e) yaslanmak ne kadar tutarlÄ± bir antiemperyalizm olur? Ne kadar tutarlÄ± bir yurtseverlik olur? Ya da rüzgargülü gibi dönüp duran böylesi bir dÄ±ÅŸ siyaset memleketi nereye götürür?

- Ä°ÅŸçiler, emperyalist savaÅŸ tehdidi karÅŸÄ±sÄ±nda (ÖrneÄŸin 1. Dünya SavaÅŸÄ±nÄ± düÅŸünelim) kendi burjuvalarÄ±nÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± mÄ± savunmalÄ±; yoksa siperlerde birbirlerine kurÅŸun atmaya zorlanan dünya iÅŸçilerinin kardeÅŸliÄŸini mi? PatronlarÄ±n savaÅŸ borusuna koÅŸmak; onlarÄ±n yeni toprak ve pazar savaÅŸlarÄ± için boÄŸazlaÅŸmak, iÅŸçi ve emekçilere ne kazandÄ±rÄ±r?

- Demokrasisini kuramamÄ±ÅŸ bir ülke, iç barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayamamÄ±ÅŸ, komÅŸu-larÄ±yla barÄ±ÅŸamamÄ±ÅŸ bir memleket; emperyalizme karÅŸÄ± ne kadar savaÅŸabilir, ne kadar ayakta durabilir?

Özetin özeti...

Tarihten bugüne milliyetçi partiler, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve yoksul halkÄ± “milli çÄ±karlar” ya da “vatan savunmasÄ±” adÄ± altÄ±nda hep patronlarÄ±n peÅŸine takÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±r. Oysaki onlarÄ± emperyalist baskÄ± ve tahakkümden kurtaracak olan sadece kendi kollarÄ±dÄ±r. Bunun için de iÅŸçilerin sermayeden baÄŸÄ±msÄ±z bir sÄ±nÄ±f hareketi, halkÄ±n da emperyalizmden baÄŸÄ±msÄ±z bir halk hareketi olarak örgütlenmesi gerekir. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve halk bunu yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda milliyetçi partilerden de kurtulacaktÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 18:07

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