AYM’den ‘faili meçhul’ kararı: Gerekli özen gösterilmedi

AYM, 'Faili meçhul' bir şekilde öldürülen Mehmet Zeki Yılmaz cinayetine ilişkin karar verdi: Gerekli özen gösterilmedi

Hakkari Yüksekova’da 1994 yılında “faili meçhul” bir şekilde öldürülen Mehmet Zeki Yılmaz cinayetine ilişkin açılan soruşturmanın failler bulunmadan zaman aşımına uğraması üzerine başvuru yapılan Anayasa Mahkemesi (AYM), “faillerin bulunması için gerekli özenin gösterilmediği” için aileye tazminat ödenmesine hükmetti.

EŞİNE SORUŞTURMA AÇILDI!

Kaybolduktan sonra 30 kalaşnikof mermisiyle öldürülmüş halde bulunan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, 15 yıl boyunca tek bir tanık dahi dinlenmeden “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Yılmaz’ın faillerinin bulunmaması nedeniyle dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e mektup yazan eşine de soruşturma açıldı.

Yılmaz ailesi ise, buna rağmen adalet arayışı ve mücadelesinden vazgeçmedi. Öldürülen Mehmet Zeki Yılmaz’ın oğlu Fehmi Yılmaz, babasının katillerinin izini bulmak için kendi çabalarıyla dönemin tüm tanıklarına ulaşıp, anlatımlarını kaydetti. Elde ettiği bilgiler üzerine yeniden soruşturma açılması için başvuru yaptı. Savcılık talebi kabul ederek, “Kovuşturmaya yer olmadığına” dair verilen kararı kaldırdı.

Ancak 20 yıllık zaman aşımı ve faillerin bulunamaması gerekçesiyle 8 Eylül 2014’te dosya ikinci kez kapatıldı.

‘ETKİLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ’

Dosyanın zaman aşımından düşürülmesinin ardından Yılmaz ailesi bu kez Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu. Başvuruda, cinayetin aydınlatılması için etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

Başvuruyu değerlendiren AYM, “Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasına ilişkin zaman bakımından kabul edilmez olduğuna karar verdi. Aynı şekilde işkence ve kötü muameleyle dair de “Açıkça dayanaktan yoksun olması” gerekçesiyle kabul edilemez kararı verdi

AYM: FAİLLERİN BULUNMASI İÇİN ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

AYM, “Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmesi”ne dair başvuruyu ise kabul etti. AYM, aldığı kararında “Soruşturma kapsamında ölüm olayının nedenini ortaya çıkarmak için gerekli adımların zamanında atılmadığı, sorumluların tespitine yarayacak bütün delillerin toplanması konusunda gerekli özenin gösterilmediği, zaman aşımı süresinin önemli bir kısmında soruşturmanın ilerlemesinin sağlayıcı herhangi bir işlem yapılmadığı, dolayısıyla yürütülen soruşturmanın Anayasa’nın 17. maddesinin gerektirdiği etkililik ve özende bir inceleme içermediği” kanaatine vardı.

AYM kararında faillerin bulunması için gerekli özenin gösterilmediği gerekçesiyle Yılmaz ailesine 27 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:21

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