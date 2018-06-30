Mahkeme kararına rağmen ikinci kez ÇED izni verildi

İzmir Karabağlar’da jeotermal kaynak aramak için yapılacak sondaj çalışmasına mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen ikinci kez ÇED izni verildi.

Özel bir şirket tarafından İzmir Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde, jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açmak için proje dosyası hazırlandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 yıllığına tahsis edilen alan için şirket tarafından, İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunuldu. Ardından 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Ancak mahallede yaşayan vatandaşlar, 70 hektarlık alanda 110 zeytin ağacı ile tarım arazilerinin etkileneceğini belirterek kararı yargıya taşıdı. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemiyle dava açıldı. Mahkeme, İzmir Valiliği'nce verilen ‘ÇED gerekli değildir' kararını, hukuka aykırı buldu ve yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

YENİ ONAY GELDİ

Aynı şirket, aynı proje için 4 ay sonra yeniden ÇED başvurusunda bulundu. Faaliyetin gerçekleştirileceği 740 parselde, sığ sondaj ile jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları yapılması için yapılan o projeye yeniden vize çıktı. İzmir Valiliği, bir kez daha ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Şirket, proje dosyasında, işletme, arama faaliyetine başlamadan önce Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde izinlerin alınacağını belirtti. Şirket ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında gerekli izinleri almadan arama faaliyetlerine başlanılmayacağı taahhüdünde de bulundu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:08

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