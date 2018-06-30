Başbakan Binali Yıldırım: Biz dükkanı kapattık

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. TİM'de görev devir teslim olacağını belirten Başbakan Yıldırım, adaylara “Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık” diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine değinen Yıldırım, yeni sistemde başbakanlık olmadığını hatırlattı ve “Bizim koltuk elde kaldı” dedi.

‘YENİ HÜKÜMET HAFTAYA AÇIKLANACAK’

Ülkede artık seçimin bittiğini söyleyen Yıldırım, “Geçim dönemi. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:45

www.evrensel.net