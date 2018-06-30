Taş ocağı patlamasından yaralı kurtulan işçi: Şef uyarımızı önemsemedi

Artvin’de 3 gün önce yaşanan heyelanda yaralanan işçi, olayın uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle yaşandığını söyledi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir taş ocağında 3 gün önce kontrollü patlatma sonrası meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun çift yönlü ulaşıma kapandığı heyelanda seken taşların isabet ettiği 2 asker ile birlikte yaralanan firmada iş makinesi operatörü Rıfat Başar yaşananları anlattı. Taş ocağında belirli aralıklarla yapılan patlatmalarda arazide büyük açılmalar oluşmaya başladığını belirten Rıfat Başar, durumu bildirdiği şefinin olayı önemsemediğini anlattı. Başar, “Ben orada önlemimi almasaydım, katliam yaşanırdı. Yolda bekleyen TIR'lar ve yolcu otobüslerindeki çok kişi ölürdü” dedi.

Olay, geçen Çarşamba günü Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan Jandarma Uzman Çavuş Kadim Özer (25), Jandarma Er Muhammet Çetin (21) ile taş ocağı şirketinde iş makinesi operatörü Rıfat Başar (32) yaralandı. Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat, Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

YARALI KURTULAN İŞÇİ KONUŞTU

Heyelanda seken taşların isabet ettiği 2 asker ile birlikte yaralanan iş makinesi operatörü Rıfat Başar, tedavisinin sürdüğü hastanede olay anının anlattı. Taş ocağında belirli aralıklarla yapılan patlatmalarda arazide büyük açılmalar oluşmaya başladığını söyleyen Rıfat Başar, durumu bildirdiği şefinin olayı önemsemediğini öne sürdü. Başar, şunları söyledi:

“Burada patlatmalar yapmıştık. Dağda açılmalar vardı ve buranın aşağı geleceği belliydi. Şefimi telefonla, mesajla uyardım, hiç cevap vermedi. Artık çaresizdim alanı komple kendim boşalttım. Dağın üzerinde ağaçlar, taşlar yürümeye başlayınca ana yoldaki TIR'ları boşalttım. Muhtarı aradım, 'Acil ocağa gel, burada çok can kaybı olacak, hepimiz öleceğiz' dedim. Oradan çıkıp, yola inip, jandarmaya yolu kapattırdım. O anda yukarısı koptu, kopunca çöpün molozlarıyla birlikte bizi denize doğru attı. Toz, duman, sis içinde kaybolduk. Şefime sabahtan beri mesaj ve video atıyordum. 'Şefim ne yapacağız? Çaresizim' dedim. Bizi bilgilendirmesini istedim. Cevap vermedi. Olay olduktan sonra geldiler. Ben de kendilerine ters tepki verdim. 3 gün geçti hâlâ aradıkları yok. Can güvenliğimiz yok. Bizim gibi emekçiler önlem alınmadığı için ezilip, kaybolup gidiyor.”

‘YOLU BOŞALTMASAM EN AZ 60-70 KİŞİ ÖLÜRDÜ’

Önlem almasıyla büyük bir facianın atlatıldığını belirten Rıfat Başar, "Şefi arıyorum, cevap vermiyor. Yukarısı kopuyor, zamanla yarışıyorum. Ben önlemimi almasaydım, kenarda otursaydım bugün katliam çıkardı. TIR'cılar, yoldan geçen otobüsçüler, minibüsçüler, biz operatörcüler herkes ölürdü. Şefim cevap vermiyor diye o kadar milletin hayatını tehlikeye atamazdım. Tek başıma hepsini boşalttım ve muhtarı aradım. Bağıra bağıra herkesi tünelin içine soktum. Yoldan geçen turistlere bağırarak boşalttım. Jandarma imdadıma yetişti, yolu kapattık. Heyelan tam ortada bizi yakaladı. Askerler Sarp'a doğru, ben tünele doğru kaçtım. Tünelin tam girişinde heyelan beni yakaladı. Beni molozlarla birlikte karıştırarak denize kadar sürükledi bizi. Eğer ilgilenmesem 'Bana ne' desem, 'şef ilgilenmiyor, ben niye ilgileneyim' desem en az 60-70 kişi ölürdü. Alanı boşaltmasam, operatörleri çekmesem ortalık kan gölüne dönecekti. Yolda en az 10 tane TIR vardı. Yayalar ve minibüsler vardı. 10 saniye daha geç kalsak tam bir katliam olacaktı. Eğer şefim benim videolarıma ve mesajlarımı dinleseydi bu olaylar yaşanmayacaktı" diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Taşocağındaki heyelanla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılığın, tedavileri süren şirket çalışanı Rıfat Başar ile olayda yaralanan askerlerin ve araçları zarar gören sürücülerin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Olayda ihmali olanlarla ilgili dava açılabileceği belirtildi.

Bu arada daha önce eylem yapan bölge halkı, taş ocağının kapatılmasını istemişti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 13:23

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