Cinsel istismar sanığı: Medyaya düştüğü için korktum

Ankara Mamak'ta 6 kişinin karıştığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar davası görüldü.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Mamak’ta 6 kişinin karıştığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar davasında savunma yapan sanık, olayın medyada yer almasından korktuğunu söyledi. Sanık avukatları çocuğun yaşının daha büyük olduğunu iddia ederek kemik yaşı tespiti istedi. Mahkeme talebi reddeti ve sadece hastaneden doğum belgesi alınmasına karar verdi.

Mamak'ın General Zeki Doğan mahallesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasının ilk duruşması Ankara Adliyesi 30. Ağır Ceza mahkemesinde görüldü. 2’si tyutuklu 3 sanığın yargışlandığı davada avukatlar diğer 3 sanığın da dinlenmesini talep etti.

‘YAŞINI 17 OLARAK SÖYLEDİ’

Sözlü olarak ifadesine başvurulan ve istismarda bulunduğunu kabul eden S.A., yazdığı kağıttan konuşmasını güçlükle okudu. Çocuğun yaşını 17 olarak söylediğini iddia eden sanık hakimin sorularını da yanıtladı. Sanık, medyaya düştüğü için korktuğundan savcılık ifadesinde cinsel ilişkiyi kabul etmediğini söyledi: “Ben kendim evliyim zaten. Medyaya düştüğü için ailemin zarar göreceğinden suçlamaları kabul etmedim”diye konuştu. Çocuğun rızası olduğunu öne süren sanık çelişkili ifadelerde bulundu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Hastanesi'nden alınan raporda sıvıların uyuştuğunu ve istismarın gerçekleştiğinin kanıtlandığını belirten hakime yanıt veren sanık, “Pişmanım” şeklinde konuştu.

‘KEMİK YAŞI TESPİTİ İSTEDİLER’

Sanık avukatı, çocuğun kemik yaşının tespitini istedi. Çocuğun vekili Avukat Sevinç Hocaoğulları ise M.D.’nin nin zaten hastane doğumlu olduğunu ve kayıtlarda bulunduğunu bu yüzden kemik yaşının tespitine gerek olmadığını dile getirdi.

Sanık olarak dinlenen sanığın kardeşi A.A. da kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Sanık olarak görünüyorum ama ben o akşam dayımın kızının düğünü için İstanbul'a gittim. 21.00 sularında çıkarak saat 1'de otobüse bindim. Biletim de var. Bu olayla hiç ilgim yok. Silah olayı kesinlikle yok. Hep tehdit aldım telefonu kapatmak zorunda kaldım. Olayı bilmiyordum” dedi.

'KIZIMI GÖRDÜĞÜMDE RUH GİBİYDİ'

Çocuğun annesi N.D. de kızının zorla alıkonulduğunu söyleyerek, “Onu gördüğümde ruh gibiydi. Kızımı kontrol için hastaneye götürdüm karakoldan üst yazı gerekiyormuş rapor için. Polislerden gelip tekrar yazı istediğimde bana ‘Bir şey olmamış neden uğraşıyorsun dediler’ dediler. Bunun üzerine gerekirse özel hastaneye gideceğimi söyledim, işte o zaman savcıyı çağırıp görüşmemi ve ilgili yazıyı almamı sağladılar. Bu yüzden hepsinden şikayetçiyim” diye konuştu.

'6 KİŞİNİN İŞ BİRLİĞİYLE YAPILAN BİR İSTİSMAR'

Çocuğun ve ailenin Avukatı Sevinç Hocaoğulları yargılamanın mahkemede bulunan 3 sanık değil diğer 3 kişi için de olması gerektiğini ifade ederek “Saat 17.00'dan itibaren ayakkabıcı dükkanında alıkonularak çeşitli yerlerde muhtelif uyuşturucu verilmiş. Tüm Tuzluçayır o gün seferber olmasına rağmen sanık A.A. yardım etmeseydi bu istismar gerçekleşmeyecekti. 6 kişinin işbirliği ile yaptığı bir istismar söz konusu. Telefon kayıtlarının dinlenmesini ve mahkemece incelenmesini istiyoruz” dedi.

Olay günü B.Y., B.C.Y. ve İ.H.A.’nın da polisleri alt kata götürerek arattığı ve hedef şaşırttığını belirten Hocaoğulları, ismi geçen bu kişilerin de suça iştirak ettiğini söyledi. M.D.’nin öğrenci olduğunu ve bu kafeye sürekli gittiğini söyleyen Hocaoğulları, yaşlarını bilmemelerinin imkanı olmadığını söyledi ve A.A’nın da abisini arayarak bilgi verdiğinden tutuklanması gerektiğini söyledi. Avukat, istismar olayından bu güne kadar geçen 5 ay süresince sanıkların müvekkillerini tehdit ettiğini de belirtti.



Duruşma sonunda bir sonraki celsenin 1 Kasım 2018 tarihinde saat 09.30'da olacağı kararını veren hakim, A.A.’nın tutuklanma talebini reddederek tutuklu bulun bulunanların tutukluluklarının devamına ve olay günü telefonlarının ses kayıtlarının mahkemece dinlenmesine, M.D.’nin doğum kaydının alınmasına ve gerekli görüldüğü ölçüde B.Y., B.C.Y. ve İ.H.A.’nın da soruşturma kapsamında dinlenebileceği kararına vardı. Ayrıca çocuk da, sanığın olmadığı arada mahkemede beyanda bulunacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 12:44

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