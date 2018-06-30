Eşinin şiddetinden kaçarken balkondan düştü

Konya’da eşinden şiddet gören F.Ç. şikayette bulunmak isteyince evden çıkması engellendi. Balkondan inmeye çalışan kadın düşerek yaralandı.

Konya’da 28 yaşındaki eşi A.Ç.’den şiddet gören 7 aylık evli 27 yaşındaki F. Ç. kayınvalidesi şikayette bulunmasına engel olmak isteyince 2’nci kattaki evlerinin balkonundan dışarıya çıkmaya çalıştı. 6 metre yükseklikten düşüp yaralanan, hastanede tedavi altına alınan F. Ç, eşinden boşanmak için dava açmaya hazırlandığını söyledi.

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda A. Ç, annesiyle tartışan kuaför eşi F. Ç.’yi dövdü. Kayınvalide ise kapıyı kilitleyip, şikayette bulunmak isteyen F. Ç’nin dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine F. Ç, 2’nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan F. Ç ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Belinde kırıklar oluştuğu saptanan F. Ç. ameliyat edildi. Hastanede tedavisi süren F Ç eşinden de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan, suçlamaları kabul etmeyen A. Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HER KAVGADA BENİ DÖVMEYE KALKIYORDU

Eşiyle severek evlendiğini belirten F. Ç, evlendikten sonra şiddet görmeye başladığını anlattı. Olay günü kayınvalidesiyle tartışınca eşinin kendisini dövdüğünü aktaran F. Ç şöyle konuştu:

“7 aylık evliyim. Tanışarak evlendik. Kadın kuaföründe çalışıyordum. 3 ay önce bana işimi zorla bıraktırdılar. Daha sonra kendi evimizden ayrılıp, kayınvalidemlerle birlikte yaşamaya başladık. Bizim devamlı tartışmalarımız oluyordu. Eşim her kavgada beni dövmeye kalkıyordu. Olay günü yine kayınvalidemle çok basit bir sebepten dolayı evde tartışma çıktı. Olaya küçük görümcem de dahil oldu. Sonra eşime haber verdiler. Eşim eve geldi. Önce konuştu. Ondan sonra hakaret etmeye başladı. Ben hakaretlerine sessiz kalamadım. Ondan sonra beni dövdü. Evden çıkıp aileme haber vermek, darp raporu alıp karakola gitmek istedim. Beni evden göndermediler, kayınvalidem ağzımı kapatıp, kapıyı kilitledi. Ben bir şekilde evden çıkmaya çalıştım. Evden çıkmayı kafama koymuştum. Mutfağa girip kapıyı kilitledim. Mutfak balkonundan inerim diye düşünüyordum; ama inemedim. Dengemi kaybedip aşağıya düştüm. Belimde kırık var” dedi.

AİLEME HABER VERMEDİLER

Eşinin dayak olayının duyulmaması için ailesine haber vermediğini ifade eden F. Ç., “Ben ambulansla hastaneye geldiğimde eşim aileme haber vermedi. Çünkü darp edildiğimin duyulmasını istemiyordu. Hastane de raporu sadece düşmeden kaynaklı verdi. Vücudumdaki morlukların tamamı sadece düşmeyle ilgili değil. Geri kalanı darpla ilgilidir. İlgili yerlere şikayette bulundum. Elimden geleni de yapacağım” diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 12:38

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