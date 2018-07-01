24 Haziranâ€™Ä±n ardÄ±ndan kadÄ±nlarÄ± ne bekliyor?

Meclisin kadÄ±n temsiliyeti aÃ§Ä±sÄ±ndan tablosunu kadÄ±n hareketinden temsilciler ile CHP ve HDPâ€™nin yeni dÃ¶nem milletvekilleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k.

24 Haziran seçimleri sona erdi ama ardÄ±nda önemli soru iÅŸaretleri bÄ±raktÄ±. Meclis aritmetiÄŸi belki de bu seçimin en önemli tartÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri oldu. Ancak aritmetiÄŸin az tartÄ±ÅŸÄ±lan baÅŸka bir boyutu daha var: Mecliste kadÄ±n temsiliyeti. Oran geçen dönemlere göre çok deÄŸiÅŸmeyerek yüzde 17’lerde kaldÄ±.

Meclis temsiliyetinin yanÄ± sÄ±ra kadÄ±nlarÄ±n gündeminde ÅŸiddet, çocuk istismarÄ±, yoksulluk, kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve eÅŸitlik gibi yÄ±llardÄ±r çözülmeyen çok fazla sorun ve talep var.

Buna karÅŸÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yeni sistemde Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birleÅŸtirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. AdÄ±ndan zaten ‘kadÄ±n’ çÄ±karÄ±lan bakanlÄ±ÄŸÄ±n bir de ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birleÅŸtirilmesi önümüzdeki dönemin kadÄ±nlar açÄ±sÄ±ndan nasÄ±l geçeceÄŸinin de ipucu niteliÄŸinde aslÄ±nda.

Meclisin kadÄ±n temsiliyeti açÄ±sÄ±ndan tablosu ve kadÄ±nlarÄ±n büyüyen sorunlarÄ±na iliÅŸkin kadÄ±n hareketinden temsilciler ile CHP ve HDP’nin yeni dönem milletvekilleriyle görüÅŸtük. ‘BaÅŸkanlÄ±k sistemi’nin kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, önümüzdeki dönem birlikte mücadelenin geliÅŸtirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±lar.

FotoÄŸraf: Evrensel

'OMUZLARIMIZDAKÄ° YÜKÜN AÄžIR OLDUÄžUNUN FARKINDAYIZ'

Candan Yüceer (CHP TekirdaÄŸ Milletvekili, geçen dönem Meclis KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu üyesiydi): Parlamento görüntüsüne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 600 vekil içinde 103 kadÄ±n vekil oranÄ± gerçekten abestir. Bu oranlar artmadÄ±ÄŸÄ± sürece kadÄ±nlar maalesef kendileriyle ilgili konularda da etkin olamÄ±yor, söz hakkÄ±na sahip olamÄ±yor ya da olsalar bile kararlarÄ± deÄŸiÅŸtiremiyor.

Bir taraftan da Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±yla birleÅŸtirilmesi gündemi çÄ±kartÄ±lÄ±yor önümüze. Hükümet ‘kadÄ±n’ adÄ±nÄ± devletin tüm kurumlarÄ±ndan kaldÄ±rarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± zaten. Åžu anda sadece KadÄ±nÄ±n Statüsü Genel MüdürlüÄŸü var, onun da akÄ±beti ne olur bilemiyoruz. KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonu’nun adÄ±nÄ±n da Aile Komisyonu olarak deÄŸiÅŸtirilmesini istiyorlar. Nüfusu 40 milyonu bulan kadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ± bu kadar mÄ± önemsiz? Hem kadÄ±nlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± yok sayÄ±p KadÄ±nÄ±n Statüsü Genel MüdürlüÄŸüne zaten neredeyse hiç pay ayÄ±rmÄ±yorsunuz, bütün bütçeyi yoksulluÄŸu yönetmeye yatÄ±rÄ±yorsunuz, ÅŸimdi de bakanlÄ±ÄŸÄ± toptan taÅŸÄ±yorsunuz. Bu olacak iÅŸ deÄŸil!

Bizim uzun süredir KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. KadÄ±n sorunu, içinde eÄŸitim de, istihdam da, ÅŸiddet de, temsiliyet hakkÄ± da olan geniÅŸ ve bütüncül sorundur ve ancak bütüncül politikalarla çözülebilir.

Seçimin ardÄ±ndan BaÅŸkanlÄ±k Sistemi denen ‘tek adam yönetimi’ inÅŸa edilmeye baÅŸlanacak. Otoriter, tek adama yönelik bütün sistemlerin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± en çok hisseden kadÄ±nlardÄ±r. Bu hep böyle olmuÅŸtur. Bu noktada kadÄ±nlarÄ±n bilgilendirilmesi, farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±lmasÄ± oldukça önemli.

Parlamentoda yer alan, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸinden yana olan tüm kadÄ±n ve erkek vekillere önemli görevler düÅŸüyor. Bu dönem ÅŸartlarÄ±n daha aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönem olacak. OmuzlarÄ±mÄ±zdaki yükün aÄŸÄ±r olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z, bu da direngenliÄŸimizi, mücadele gücümüzü artÄ±racaktÄ±r. KadÄ±n hareketleriyle çok kÄ±ymetli birlikteliklerimiz oldu geçtiÄŸimiz süreçte ve iletiÅŸimimizi güçlendirerek birlikteliÄŸimize devam edeceÄŸiz.

'KADINLARIN SESÄ°NÄ°, SOLUÄžUNU KESMEYÄ° BAÅžARAMAYACAKLAR'

Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ (HDP Siirt Milletvekili): Seçim dönemi yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar ÅŸunu gösterdi ki, kadÄ±n sorunu, ÅŸiddet, cinayet, istismar... hâlâ toplumun temel gündemleri haline gelmemiÅŸ. Seçim kampanyalarÄ±nda bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda maalesef bu konuda çok fazla söz duymadÄ±k, kadÄ±nlar yokmuÅŸ gibi davrandÄ±lar. Ama biz HDP olarak, yüzde 37 oranÄ±yla, 26 kadÄ±n vekille yine Meclisteyiz. AslÄ±nda bu durum bizim açÄ±mÄ±zdan özeleÅŸtiri konusu. Çünkü yüzde 50’yi hedefledik ama maalesef tutturamadÄ±k. Ama biz kadÄ±n vekiller olarak bu dönemde de kadÄ±nlarÄ±n sesi, gözü, kulaÄŸÄ± olmaya ve kadÄ±nlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceÄŸiz.

KadÄ±n gündemlerinin Meclise taÅŸÄ±nmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz. Åžiddet, istismar konusunda, kadÄ±n erkek eÅŸitsizliÄŸi ve erkek egemen sistemin yansÄ±malarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için mücadele edeceÄŸiz. Bu sorunlarÄ±n çözümü için palyatif tedbirlerin alÄ±nmasÄ± sanki sorunun çözümüymüÅŸ gibi yaklaÅŸÄ±mlara hep itiraz ettik, bu dönem de bu itirazÄ±mÄ±zÄ± daha güçlü biçimde sürdüreceÄŸiz.

Åžimdi Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n birleÅŸtirilmesi gündeme getirildi. Bu da aslÄ±nda kadÄ±nÄ±n hiçbir ÅŸekilde hiçbir alanda yer almamasÄ±nÄ± istemek anlamÄ±na geliyor. Bunu tabi ki kabul etmiyoruz. Biz asÄ±l olarak KadÄ±n BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Çocuk BakanlÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±nÄ± önermiÅŸtik. Bu konuda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var, önerilerimizin takipçisi olacaÄŸÄ±z.

Seçimin ardÄ±ndan yeni sistemin inÅŸasÄ± baÅŸlÄ±yor. Yeni sistemin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden görmek zor deÄŸil. BaskÄ±cÄ±, otoriter bir sistem olacaÄŸÄ± çok açÄ±k. Böyle sistemlerde de en büyük darbeyi her zaman ilk önce kadÄ±nlar alÄ±r. Bu gidiÅŸatÄ± durdurmak da yine demokrasi güçlerinin, toplumsal muhalefetin ve kadÄ±nlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r.

‘Tek adam’ rejimine karÅŸÄ± biz kadÄ±nlar çoÄŸulculuÄŸu, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸini, kadÄ±nlarÄ±n eÅŸit temsilini savunuyoruz. Onlar istedikleri kadar bunun aksini inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸsÄ±nlar baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaklar, kadÄ±nlarÄ±n sesini, soluÄŸunu kesmeyi baÅŸaramayacaklar. KadÄ±nlar olarak örgütlü biçimde ve dayanÄ±ÅŸma içinde bu sürece müdahale etmemiz gerekiyor. Hem kadÄ±n kurumlarÄ±yla hem de demokratik kitle örgütlerinin kadÄ±n örgütleriyle iliÅŸkilerimizi, birlikteliklerimizi sürdürmeye devam edeceÄŸiz.

'BÄ°RLÄ°KTE HAREKET ETME OLANAKLARIMIZI GENÄ°ÅžLETMELÄ°YÄ°Z'

Åžükran DoÄŸan (Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±): Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n kadÄ±na yönelik bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± 16 yÄ±ldÄ±r deneyimliyoruz ve söyleyebiliriz ki kadÄ±nlar için kolay bir dönem baÅŸlamÄ±yor. Demokrasi, hak ve özgürlükler açÄ±sÄ±ndan daha fazla mücadele içinde olmamÄ±z ve iktidar blokunun dayatacaÄŸÄ± acÄ± reçetelere karÅŸÄ± daha fazla birlikte hareket etmemiz gereken bir dönem yaÅŸanacaÄŸÄ± açÄ±k.

Görüyoruz ki baskÄ±cÄ± uygulamalar ve dozu artan olaÄŸanüstü hal yetkileri olmadan sürdürülemeyecek bir “yönetim” ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. TÜSÄ°AD’Ä±n 25 Haziran sabahÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla gördük ki, sermayenin de beklentileri artmÄ±ÅŸ ve bu yeni durumdan memnun.

SertliÄŸi artan baskÄ±larla demokratik hak ve özgürlüklerimizi hedefe koyarken, aynÄ± zamanda memleketi uçuruma sürükleyecek neoliberal yÄ±kÄ±m politikalarÄ±nÄ±n “tavizsizce” uygulanacaÄŸÄ± bu programÄ±n 16 yÄ±ldÄ±r halka yÄ±kÄ±m, kadÄ±nlara ise iki kat yÄ±kÄ±m ve yoksulluk olarak döndüÄŸünü biliyoruz.

Bu yÄ±kÄ±m ve yoksulluÄŸun yarattÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k ve baÄŸlÄ±lÄ±k politikasÄ±nÄ±, bu yÄ±kÄ±mÄ±n artÄ±k sürdürülemez olduÄŸu gerçeÄŸinden hareketle çözebileceÄŸimize inanmalÄ±yÄ±z ve bunun için birlikte hareket etme olanaklarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletmeliyiz. Åžunu biliyoruz ki kadÄ±nlar her koÅŸulda mücadeleyi sürdürdü. Fabrikalarda, iÅŸyerlerinde, alanlarda, sokakta, Mecliste yani kadÄ±nlarÄ±n var olduÄŸu her yerde mücadele etmeye devam edeceÄŸiz.

'KADIN HAREKETÄ°NE HER ZAMANKÄ°NDEN DAHA ÇOK Ä°HTÄ°YAÇ DUYULACAK'

ÇiÄŸdem ÇÄ±damlÄ± (KadÄ±n SavunmasÄ±): EÅŸitsiz, adil olmayan koÅŸullarda bir seçim gerçekleÅŸti. Sonuç olarak kadÄ±nlarÄ±n ve halkÄ±n deÄŸiÅŸik kesimlerinin istediÄŸi ÅŸey olmamÄ±ÅŸ oldu. ErdoÄŸan, 16 yÄ±ldÄ±r fiilen yaptÄ±klarÄ±nÄ± bu kez yasal olarak da garanti altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bir sistem içinde yapmaya devam edecek. Ä°ki partili tek adam rejimi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

Özellikle seçimin hemen öncesinde gündemde olan kadÄ±nlarla ilgili bakanlÄ±klarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, seçim gününün açÄ±klanmasÄ±ndan önce meclise gelen çocuk istismarÄ± ilgili yasa tasarÄ±sÄ±, boÅŸanma komisyonunda bekletilen maddeler büyük ihtimalle yaz dönemi hazÄ±rlanacak ve meclis yeniden açÄ±lÄ±nca önümüze koyulacak. Belki de onu da beklemeden KHK ile geçirecekler.

DolayÄ±sÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n birlikte olmaya, dayanÄ±ÅŸmaya, mücadele etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Herhalde son beÅŸ yÄ±lÄ±n deneyimlerini de dikkate alarak kadÄ±n hareketinin bir öz deÄŸerlendirme yapmaya ve buradan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± derslerle devam etmeye ihtiyacÄ± var. KadÄ±n hareketine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacak.

Özellikle dört alana saldÄ±rÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum: KadÄ±nlarÄ±n hayatlarÄ±na, kent ve doÄŸaya, eÄŸitime yönelik saldÄ±rÄ±lar ve ekonomik krizin halkÄ±n üzerine yÄ±kÄ±lmasÄ±. Bu alanlardaki mücadeleleri gettolaÅŸtÄ±rarak sürdürmeye son vermek, bu mücadele alanlarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak gerekiyor. IrkçÄ±lÄ±k ortamÄ±nÄ±n tÄ±rmanacaÄŸÄ± açÄ±k, burada kadÄ±nlarÄ±n halklarÄ±n kÄ±zkardeÅŸliÄŸi ortamÄ±nÄ± yaratmak için ön ayak olmasÄ±nda fayda olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

Önemli ölçüde zayÄ±flayan bir iktidarÄ±n parçalanmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan kadÄ±n hareketinin siyasal bir rolü olacak.

'UMUT VERÄ°CÄ° OLAN; KADINLARIN SÖZLERÄ°NÄ° SÖYLEMEYE DEVAM ETMELERÄ°'

Ä°lknur Üstün (KadÄ±n Koalisyonu): Seçim bir demokrasi aracÄ±dÄ±r ve demokratik koÅŸullar gerektirir. Demokratik koÅŸullar ise birden fazla unsuru gerektirir. Bunlardan bir tanesi olaÄŸan demokratik bir zeminde seçimlerin yapÄ±lmasÄ±; bir diÄŸeri bu ülkenin yaÅŸayanlarÄ±nÄ±n bu sürecin içinde olmasÄ±. Oysa ÅŸu anki siyasetin genel dinamiÄŸi kadÄ±nlarÄ± sadece siyasetin dÄ±ÅŸÄ±na atmÄ±yor, hayatÄ±n da dÄ±ÅŸÄ±na atÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla partiler OHAL koÅŸullarÄ±yla kadÄ±nlarÄ±n hayatlarÄ±ndaki koÅŸullarÄ±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± kurmuyor, kurmak istemiyor. Büyük siyasi laflarla konuÅŸurken, kadÄ±nlarÄ±n bunlarÄ±n neresinde olacaÄŸÄ±na dair akÄ±l geliÅŸtirmiyor. Sadece seçmen üzerinden kadÄ±nlarÄ± dahil eden bir siyasi söz var. Bu nedenle hem seçim oluÅŸ koÅŸullarÄ± hem yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± sonuçlar itibarÄ±yla aynÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n tekrarlandÄ±ÄŸÄ± bir pozisyon görüyoruz.

Muhalefet açÄ±sÄ±ndan bir deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise muhalefetin mevcut koÅŸullardan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirirken bu koÅŸullarÄ± ortadan kaldÄ±rmanÄ±n aslÄ±nda kendi içerisinde kurduÄŸu alternetifi yaÅŸatmakla mümkün olduÄŸunu göstermesi gerekiyordu. Partiler ne yazak ki bunu yapmadÄ±.

Tüm bunlara raÄŸmen umut verici olan ÅŸey; kadÄ±nlarÄ±n, kadÄ±n örgütlerinin sözlerini söylemeye devam etmeleri, kendi gündemlerini oluÅŸturmalarÄ±, kendi hayatlarÄ±na sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ±, tüm bu gündemi ülke gündemi yapmaya çalÄ±ÅŸarak ortaya koymuÅŸ olmalarÄ±. Umut olacak bu mücadeleyi siyasi partiler de keÅŸke görse. Böylece ülkede “herkes için” istenen ÅŸeyin “herkesi” içerecek biçimde saÄŸlanacak olmasÄ±nÄ±n adÄ±mlarÄ± atÄ±lÄ±r. YangÄ±nda ilk gözden çÄ±karÄ±lanlar kadÄ±nlar. Ancak artÄ±k kadÄ±nlar olmadan sönmez hiçbir yangÄ±n, öÄŸrensinler; kadÄ±nlar varlar, buradalar.

‘AYNI NAKARATLARI DÄ°NLEDÄ°K, DAHA ZOR BÄ°R DÖNEME GÄ°RÄ°YORUZ’

Canan Güllü (Türkiye KadÄ±n Dernekleri Federasyonu BaÅŸkanÄ±): Genel anlamda etkin ve baskÄ±n seçim olarak gidilen bir seçimdi. Daha çok ÅŸey yapÄ±lmasÄ± gereken, çok yürünmesi gereken bir yolda en azÄ±ndan süreç olarak TBMM’de ne kadar iÅŸlevsel olacaÄŸÄ± bilinmez ama beÅŸ partinin temsiliyetinin olmasÄ± umut vericidir. Yeni bir sisteme giriyoruz.

Yine bir seçim döneminde sadece ve sadece milletin ihtiyacÄ± olan ekonomik veriler üzerine giden bir seçim dönemi yaÅŸadÄ±k. KadÄ±nlarÄ±n gerçek sorunlarÄ±na temas eden gerçek çözümlere iliÅŸkin çok az ÅŸey duyduk. AynÄ± nakaratlarÄ± dinledik, aynÄ± erkek egemen zihniyetin söylemleriydi dinlediklerimiz. GeldiÄŸimiz noktada resmi olmayan sonuçlardan önce bir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ilanÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu seçim sürecinin tamamÄ± ve ülke tablosu bize kadÄ±n temsilinin zorlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyordu zaten. HDP’nin bu anlamda kadÄ±n temsilini artÄ±ran payÄ±nÄ± önemsiyorum. Zorlu bir süreç olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, ama her koÅŸulda kadÄ±n politikalarÄ± açÄ±sÄ±ndan mücadelemize devam edeceÄŸiz.

AYÅžE’LER FATMA’LAR YOK, MECLÄ°STE AHMET’LER, MEHMET’LER DEVRÄ°

104 kadÄ±nÄ±n milletvekilliÄŸi yapacaÄŸÄ± 27. dönem meclisi, baskÄ±n erkek sayÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ahmet, Mehmet ve Mustafa’larla da dikkat çekiyor. 600 milletvekilli içinde 31 vekil Ahmet, 27 vekil Mehmet, 20 vekil de Mustafa ismi taÅŸÄ±yor. (Ekmek ve Gül)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 11:20

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