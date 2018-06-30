AYM'den OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, OHAL KHK’lerine ilişkin iptal edilmesi talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 11 yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

AYM, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 11:02

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