Karayolları’dan tatilcilere uyarı


Fotoğraf: Pixabay

Karayolları’dan tatilcilere uyarı

    • 30 Haziran 2018 09:08

    Karayolları Genel Müdürlüğü, bant aktarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu'nun bir bölümünün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

    Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı - Ankara yolunun 13-22 kilometrelerindeki üst yapı (BSK) çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde, Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanacak.

    İstanbul-İzmit yolunun 58. kilometresinde devam eden yaya üst geçit çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

    İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda bant aktarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

    Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

    Aydıncık-Ovacık-Silifke devlet yolunun 28-34 kilometrelerinde (Mesa Evleri-Büyükeceli) istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor. Bu kesimde, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. (AA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 09:12
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