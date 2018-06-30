Stockholm’de binler, ırkçılığa karşı Jimmy Durmaz’a destek verdi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Dünya Kupası’nda Almanya maçı sonrasında ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalan ve ölüm tehditleri alan Süryani asıllı İsveç’in milli futbolcusu Jimmy Durmaz’a destek için başkent Stockholm’de binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Sporda maço kültürüne karşı mücadele eden ‘Locker Room Talk’ adlı kuruluşun çağrısıyla Kungträdgården Parkı’nda toplanan binlerce kişi, Durmaz’a yönelik ırkçı söylemleri kınadı. Durmaz, gösteriyi örgütleyen sivil toplum kuruluşunun elçisi olarak görev yapıyor.



Fotoğraf: Evrensel

Gösterinin il merkezindeki Sergel Meydanı’nda gerçekleşmesi planlanmıştı. Güvenlik gerekçesiyle polisin izin vermemesi üzerine gösteri Kungsträdgården Parkı’na kaydırıldı. Durmaz’ın takım arkadaşları parkın 120 bin kron tutan kira ücretini ödemeyi üstlenmişti. Ancak parkın işletilmesinden sorumlu Stockholm İl Meclisi, Durmaz’la dayanışma amacıyla düzenlenecek etkinlikten ücret almayacağını açıkladı.

“Durmaz’ı destekle, saçmalamayı bırak” sloganıyla düzenlenen gösteriye Başbakan Yardımcısı ve Dış Yardım Bakanı İsabella Lövin de katılarak Durmaz'a destek verdi.

Lövin, etnik kökeninden dolayı Jimmy Durmaz'a yapılan saldırıların kendisini çok kızdırdığını belirterek “Futbolda nefret ve ırkçılığın yeri yok. İsveç'te de yeri yok. Ama saldırılara kızdığım gibi aynı şekilde ortaya çıkan tepkilerden gurur duydum” dedi.



Fotoğraf: Evrensel

Nefret söylemlerinin gösteri, dayanışma ve sevgiyle yanıtlandığını belirten Lövin, “Bu hafta İsveç gerçek yüzünü gösterdi. İsveç'in ırkçılığa karşı açıklığın, nefrete karşı sevginin galip geldiği bir ülke olmasından onur duyuyorum. Burada toplanan ve ırkçılığın normalleştirilmesine karşı çıkan ve biz buna hoşgörü göstermeyeceğiz diyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Lövin, ırkçılığın şehirde kol gez gezdiği bir dönemde herkesin önyargılarıyla yüzleşmesinin önemine dikkat çektikten sonra “Burada yaşayan ve büyüyen herkes tüm insanların aynı değerde olduğunu bilmeli. Hiç kimse cilt rengi, dini ve geldiği yerden dolayı ayrımcılığa uğramamalı” diyerek ırkçılık ve ayrımcılığa karşı kararlılık mesajı verdi.

Pek çok kişi, Jimmy Durmaz'a destek vermek için üzerinde Durmaz'ın adı bulunan 21 numara yazılı formayı giyerek gösteriye katıldı.



Fotoğraf: Evrensel

Oğlunun formasını giyerek gösteriye katılan Simon Durmaz, gazetemize yaptığı açıklamada maçtan sonra sosyal medyada Jimmy'e yönelik nefret içeren söylemlerinin kendisini kaygılandırdığını ancak İsveç başta olmak üzere gelen tepkilerden sonra rahatladığını söyledi.

Takım arkadaşlarının tamamının oğlunun arkasında durmasının ve bunu açıkça ilan etmesinin umut verici olduğunu söyleyen Durmaz, “Bu sevginin her şeyi alt edeceğini gösteriyor. İsveç'te her kesimden destek ve dayanışma geldi. Ben, bunun son olmasını ve aynı şeylerin başkalarına yapılmamasını diliyorum” dedi.

Elinde Süryani bayrağıyla gösteriye katılan David Dal da, “Jimmy o maçta İsveç'i temsil ediyordu. Yaptığı bir yanlıştan dolayı etnik kökeni nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kalmasını kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

Daha önce, İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhäll de, Durmaz’a yönelik ırkçı söylem ve tehditlere tepki göstermiş, Durmaz’ın 21 numaralı formasını giyerek parlamentoya gitmişti.

Strandhäll’in “Bugünkü kıyafetim. Biz İsveçliyiz” ifadeleriyle sosyal medyada yaptığı paylaşım binlerce kişinin beğenisini almıştı.

Almanya ile İsveç arasında Rusya’da düzenlenen maçın 95. dakikasında yaptığı faulun golle sonuçlanmasından sonra Durmaz, sosyal medya üzerinde ırkçı söylem ve tehditlere maruz kalmıştı.



Fotoğraf: Evrensel

İsveçli bakandan ırkçılığa maruz kalan Durmaz'a destek

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 08:55

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