Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti oldu

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştıran ve bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti Hernandez getirildi.

Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör belli oldu. BeIN Sports' un verdiği bilgiye göre İspanyol teknik adam Guti Hernandez, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı oldu. Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı.

2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in U19 takımını çalıştıran Guti, yeni sözleşme teklifini reddetti ve Beşiktaş ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Şenol Güneş'in sözleşmesinin gelecek sezon sonu bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, önlemini şimdiden aldı

Siyah Beyazlı ekibin Guti ile 1 yıllık sözleşme yapmasının amacı 2019-2020 sezonunda İspanyol teknik adamı takımın başına getirmek. Guti'nin de bu teklife sıcak baktığı ve Real Madrid'in altyapısını bu yüzden reddettiği öğrenildi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 23:57

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