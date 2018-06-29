Saadet Partisi'nden Erdoğan'a toplantı çağrısı

Saadet Partisi’nden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bütün siyasi partilerin liderleri ile toplantı çağrısı yapıldı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada sağduyu çağrısı yapılarak, son zamanlarda toplumda giderek artan gerilimle birlikte oluşan kaygıları giderebilmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, tüm parti liderlerinin katıldığı bir 'İstişare Toplantısı' gerçekleştirilmesi için çağrı yapıldı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Ülkemizin en önemli ihtiyacı barış, huzur ve kardeşlik ortamının biran evvel gerçekleştirilmesidir.

Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir. Özellikle ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri azaltmak yerine daha da arttırmaktadır.

Devleti diğer unsurlardan ayıran en önemli ölçüt; Hak ve Adalete dayalı bir hukuk düzenine sahip olmasıdır.

Dolayısıyla hiç kimse hukuka ve kanunlara dayanmayan suç ihdas edemez.

Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır.

Türkiye'nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir "İstişare Toplantısı"nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz ". (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 21:04

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