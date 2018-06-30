'OHALâ€™i yerleÅŸik hale getirecek dÃ¼zenlemeler kabul edilemez'

Meslek Ã¶rgÃ¼tleri ve sendikalardan 'OHAL' aÃ§Ä±klamasÄ±: AsÄ±l ihtiyaÃ§ daha fazla demokrasi.

Derya KAYA

Burcu YILDIRIM

Ankara

CumhurbaÅŸkanÄ± ve hükümet OHAL’in seçimlerden sonra kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylemesine karÅŸÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve ‘ittifak ortaÄŸÄ±’ MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli’nin OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda baÅŸka hesaplarÄ± olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. OHAL’in devamÄ± veya kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde bazÄ± uygulamalarÄ±n yapÄ±lacak düzenlemelerle devam etmesi konuÅŸuluyor. Yüz bini aÅŸkÄ±n emekçinin ihracÄ±, yasaklar, tutuklama ve baskÄ±larÄ±n muhatabÄ± olan sendika ve meslek örgütleri OHAL’in devam edebileceÄŸi yönünde tartÄ±ÅŸmalara tepki göstererek asÄ±l ihtiyacÄ±n dada fazla demokrasi olduÄŸunu vurguladÄ±.

KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, OHAL döneminde 31 KHK ile yaklaÅŸÄ±k 150 mevzuatta deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu belirterek, “OHAL kalksa bile KHK’ler ile düzenlenen her ÅŸey dolayÄ±sÄ±yla yasalaÅŸmÄ±ÅŸ olacak”dedi. Gezen, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n söylemlerini de bu tavra örnek olarak gösterdi.

Bütün bu olumsuzluklara karÅŸÄ±n kendilerini umutlu olduklarÄ±nÄ± belirten Gezen, “Seçim sonuçlarÄ±yla da birlikte en az yüzde 50 AKP’nin politikalarÄ±na ‘hayÄ±r’ dedi. Yan yana gelen ve birlikte mücadele eden insanlar bizi umutlandÄ±ran sahneler yarattÄ±. Bu insanlar var oldukça mücadele devam edecek ve biz kazanacaÄŸÄ±z” diyerek açÄ±kladÄ±. OHAL KHK’leri ile ihraç edilen yüz binlerce kamu emekçisi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Gezen, haksÄ±z hukuksuz bir ÅŸekilde ihraç edilen kamu emekçilerinin iÅŸlerine iade edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

‘SEÇÄ°M VAATLERÄ°NÄ°N TUTULMASINI Ä°STÄ°YORUZ’

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman da OHAL’e iliÅŸkin seçim öncesinde verilen vaatlerin tutulmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi. OHAL’in hem demokrasi hem de saÄŸlÄ±k üzerinde ciddi sakÄ±ncalarÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken AdÄ±yaman, OHAL sürecinde birçok saÄŸlÄ±k emekçisinin iÅŸlerine son verildiÄŸini söyledi. AdÄ±yaman, yaÅŸanan sürecin hem insan haklarÄ±na ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ±na hem de hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ± açÄ±sÄ±ndan bir an önce kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. AdÄ±yaman, “SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bir an önce iÅŸlerine dönmesini talep ediyoruz. OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz” dedi.

‘OHAL YERLEÅžTÄ°RECEK DÜZENLEMELER KABUL EDÄ°LEMEZ’

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da DÄ°SK olarak OHAL’in ilan edilmesinden bu yana “Ne darbe ne OHAL” söylemini çok açÄ±k bir ÅŸekilde ifade ettiklerini kaydetti. Darbenin her türlüsüne karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “15 Temmuz darbe giriÅŸimine de tavrÄ±mÄ±z çok açÄ±k ve nettir. Ancak bu gerekçeyle OHAL ilan edilmesi ve demokrasinin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± da kabul edilebilir deÄŸil. Darbelerin hedefi Meclistir, demokrasidir. OHAL ile aynÄ± ÅŸekilde demokrasi hedef alÄ±nmakta. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan ise daha fazla demokrasi”. Demokrasinin iÅŸçinin ekmeÄŸi olduÄŸunu vurgulayan ÇerkezoÄŸlu, demokrasi olmadan emeÄŸin haklarÄ±nÄ±n da olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. OHAL’in ÅŸartsÄ±z, koÅŸulsuz kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, demokrasinin egemen olduÄŸu bir iÅŸleyiÅŸin gerekliliÄŸine dikkat çeken ÇerkezoÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “OHAL yarattÄ±ÄŸÄ± bütün maÄŸduriyetleriyle kaldÄ±rÄ±lmalÄ±. Bu dönemde grevler yasaklandÄ±, emekçilerin hak arama yöntemleri engellendi, basÄ±n açÄ±klamasÄ±na bile izin verilmedi, iÅŸçilerin haklarÄ± engellendi, 140 bin kamu emekçisi, 3 bin DÄ°SK üyesi iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±. Bugün OHAL’i kaldÄ±racak ama yerleÅŸik hale getirecek düzenlemeler ise hiç bir biçimde kabul edilemez. Demokrasinin egemen olduÄŸu bir ülke için mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.

‘OHAL, TEK ADAM REJÄ°MÄ°NÄ°N ARACI’

TMMOB Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Emin Koramaz, OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki beklentilerini sürekli dile getirdiklerini söyledi. OHAL’in darbe sorumlularÄ±nÄ± ve siyasi ayaÄŸÄ±nÄ± bulup çÄ±karmanÄ±n aracÄ± deÄŸil, toplumsal muhalefetin susturulmasÄ±nÄ±n ve tek adam, tek parti rejimini kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n aracÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Koramaz, sendikalarÄ±n, demokratik kitle örgütlerinin, medyanÄ±n tamamen baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Koramaz, “OHAL adÄ±m adÄ±m uygulamaya konulan piyasacÄ±, kamusal hizmetleri sermayenin kullanÄ±mÄ±na açan, sosyal devlet kazanÄ±mlarÄ±nÄ± yok eden, hukukun üstünlüÄŸü yerine yargÄ±nÄ±n yürütmenin güdümü altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, cumhuriyet ve laiklik düÅŸmanÄ± yönelimin kalÄ±cÄ± hale gelmesinin bir aracÄ± olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

‘KALDIRILSA BÄ°LE SÜREKLÄ° BÄ°R OHAL BÄ°ZÄ° BEKLÄ°YOR’

OHAL’in uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± talep eden Koramaz, seçime katÄ±lan partilerin ve cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n propaganda sürecinde söylediklerinin askÄ±da kalmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi. OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n yasaya dönüÅŸtürüleceÄŸi yönündeki tartÄ±ÅŸmalara ise Koramaz, “16 Nisan referandumu ile hukuki altyapÄ±sÄ± oluÅŸturulan yeni rejim zaten sürekli baskÄ± rejimi ve OHAL demektir. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na çok geniÅŸ yetkiler verdiÄŸi gibi güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, yürütmenin hukuk ve yasanÄ±n üzerinde olduÄŸu bir rejime geçilmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla baskÄ± ve istibdadÄ±n artacaÄŸÄ± bir dönem bizi bekliyor. OHAL kaldÄ±rÄ±lsa bile sürekli bir OHAL bizi bekliyor” diye konuÅŸtu.

BAKANA GÖRE OHAL GÜNLÜK HAYATI ETKÄ°LEMÄ°YOR

Bir televizyon programÄ±nda konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, OHAL’in temel hak özgürlükleri kÄ±sÄ±tlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti ve son seçim dönemini örnek gösterdi. ÇavuÅŸoÄŸlu, “OHAL siyaseti ve günlük hayatÄ± etkilemiyor. DÄ±ÅŸarÄ±dan yanlÄ±ÅŸ algÄ±lama var. Biz terör örgütleriyle mücadele için, darbe giriÅŸiminden sonra OHAL’i getirdik” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantÄ±sÄ± öncesinde AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. YazÄ±cÄ± ise OHAL’in tercih edilen bir yöntem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun “CHP il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ÅŸehit cenazelerinde protokole alÄ±nmamalarÄ± için valilere talimat verdim” açÄ±klamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine YazÄ±cÄ±, “MYK’de ele alÄ±rÄ±z” dedi.

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