Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 2 gündür hücrede tutuluyor

‘FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu’ iddiasıyla tutuklanan Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün iki gündür hücrede tutulduğu belirtildi.

13 gün gözaltında tutulan, emniyet ve savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Ece Sevim Öztürk'ün, hiçbir açıklama yapılmaksızın 2 gündür hücrede tutulduğu belirtildi.

'2 GÜNDÜR HÜCREDE'

Yapılan haksız ve hukuksuz uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Öztürk’ün avukatı Efkan Bolaç, ”Bakırköy kadın cezaevinde tutuklu olan Ece Sevim Öztürk 2 gündür hücrede. #EceSevimÖztürkeÖzgürlük” mesajını paylaştı. (MEDYA SERVİSİ)

Bakırköy kadın cezaevinde tutuklu olan @ecesevimm 2 gündür hücrede. #EceSevimÖztürkeözgürlük — Efkan Bolaç (@efkanbolac) 29 Haziran 2018

Gazeteci Ece Sevim Öztürk tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 20:01

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