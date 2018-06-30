Trump dÃ¼nyayÄ± karar vermeye zorluyor

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta ABD'nin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 'ticaret savaÅŸÄ±' ve Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlar vardÄ±.

ABD’nin Ä°ran’a yönelik boykot dayatmasÄ± tüm Avrupa ülkelerinde tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor. ABD’nin gümrük cezalarÄ±na kendi gümrük cezalarÄ±yla cevap veren Avrupa BirliÄŸi’nin Ä°ran’la ilgili tavrÄ± ise büyük petrol tekellerinin Trump’Ä±n dayatmalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda boyun eÄŸmeyi tercih etmeleri nedeniyle henüz somutlaÅŸmÄ±ÅŸ deÄŸil. Almanya’dan çevirdiÄŸimiz yazÄ± “Trump dünyayÄ± karar vermeye zorluyor” diyerek bu ticaret savaÅŸÄ±nda atÄ±labilecek adÄ±mlara dikkat çekiyor. Fransa ise kendi tekellerini güçlendirmeye yönelik uzun yÄ±llarÄ±n en kapsamlÄ± özelleÅŸtirme planÄ±nÄ± hayata geçirmeyi planlÄ±yor.

DiÄŸer yandan, Independent’Ä±n OrtadoÄŸu Muhabiri Robert Fisk, Suriye’de tarihe geçecek bir anÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD ve NATO’nun Esad’Ä± ve ailesini devirmekten vazgeçtiÄŸi anlamÄ±na gelecek adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Fisk, ABD’nin Suriye’nin güneyindeki ve kuzeyindeki eski müttefiklerine sÄ±rtÄ±nÄ± dönmeye hazÄ±rlanÄ±rsa bunun “Rusya, (Esad dahil) kazandÄ±” anlamÄ±na geleceÄŸini ve milislerin kaderlerine mahkum edileceÄŸini yazdÄ±.

ABD’NÄ°N Ä°RAN’I BOYKOT DAYATMASI: ÇÄ°FTE STRATEJÄ°

Jörg KRONAUER

Junge Welt

Trump dünyayÄ± karar vermeye zorluyor! ABD yönetimi, tüm ülkelere 4 KasÄ±m’a kadar Ä°ran’dan petrol ithaline tamamen son vermeleri uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Sözü edilen ülkeler ÅŸu andan itibaren Ä°ran’dan petrol alÄ±mÄ±nÄ± azaltmalÄ±, 4 KasÄ±m’da ise tümüyle bitirmeliydiler. Yapmazlarsa ne olacak? Ä°stisnasÄ±z yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak! Ne türden yaptÄ±rÄ±mlar? Beyaz Saray’da oturan gözünü dünya liderliÄŸi bürümüÅŸ emlak kralÄ± bunu henüz açÄ±klamadÄ±.

Trump’Ä±n bu yeni saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki hedefi var. Birincisi tabii ki Tahran’daki yönetimin devrilmesi. Obama döneminde Ä°ran’a yönelik yaptÄ±rÄ±mlar devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸimdi boykot ve yaptÄ±rÄ±mlarla devirme süreci hÄ±zlandÄ±rÄ±lmak isteniyor. Trump’tan önceki dönemde ABD’nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore, Ä°ran’dan petrol alÄ±mÄ±nÄ± sürdürmüÅŸlerdi. Åžimdi ise dünya çapÄ±nda boykotla ülkenin ekonomisi yÄ±kÄ±ma götürülecek. Ä°kinci hedef, Avrupa BirliÄŸi ve onun dünya liderliÄŸi hÄ±rsÄ±yla sarhoÅŸ olmuÅŸ kumandanÄ± Almanya! AB ve Almanya, OrtadoÄŸu’ya yönelik planlarÄ± ile Atlantik ötesi rakibin gözünde kocaman bir diken. Alman sanayi ABD’deki ticaretinden elde ettiÄŸi aÅŸÄ±rÄ± kara baÄŸÄ±mlÄ± durumdayken onu zayÄ±flatacak bir adÄ±m atmak, zora sokmak Trump için baÅŸarÄ±. Almanya açÄ±sÄ±ndan ise ABD ile bir ticaret savaÅŸÄ±na girmenin maliyeti oldukça yüksek.

Bu plan baÅŸarÄ±lÄ± olur mu? FransÄ±z ve Ä°ngiliz petrol devleri, Trump’Ä±n mayÄ±s ayÄ±nda Ä°ran’Ä± boykot etmeyen tekellerin cezai yaptÄ±rÄ±mlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tercih yapmak zorunda kaldÄ±lar ve daha fazla kâr getiren ABD’nin lehine Ä°ran’dan vazgeçeceklerini açÄ±kladÄ±lar. Ek olarak Washington, Ä°ran’Ä±n petrol ihracatÄ±nÄ±n yüzde 20’sini ellerinde tutan Japonya ve Güney Kore ile görüÅŸmelere baÅŸladÄ±. Askeri açÄ±dan ABD’ye baÄŸÄ±mlÄ± olan iki ülkenin Trump’Ä±n kararÄ±ndan memnuniyetsizliklerine raÄŸmen ona boyun eÄŸecekleri açÄ±k. Ä°ran’Ä±n petrol ihracatÄ±nÄ±n hemen hemen yüzde 20’sini elinde tutan Hindistan ve 10’da birine sahip Türkiye’nin Trump’Ä±n emrine uyup uymayacaÄŸÄ± ise bilinmiyor. Bu iki ülke gümrük cezalarÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

Ya Çin ne yapacak? Çin Halk Cumhuriyeti, Ä°ran’Ä±n ihraç ettiÄŸi petrolün yüzde 25’ini alÄ±yor. Trump’a karÅŸÄ± kaybedeceÄŸi bir ÅŸey yok! Pekin, Trump’Ä±n gümrük cezalarÄ±na karÅŸÄ± 6 Temmuz’dan itibaren ABD’den ithal edilen petrol, gaz ve kömürden alÄ±nan gümrük vergisinin arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Çin petrol tekeli Sinopec de, Ä°ran’dan petrol getiren tankerlerin hiçbir ÅŸekilde ABD’ye baÄŸÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Belki de Ä°ran’Ä±n tamamen boykot edilmesi tartÄ±ÅŸmasÄ±, ABD’nin Pekin’e açtÄ±ÄŸÄ± ekonomik savaÅŸÄ±n bir unsuru haline gelir.

(Çeviren: Semra Çelik)

TARÄ°HE GEÇECEK BÄ°R AN: ABD, SURÄ°YE’DE ESAD’I DEVÄ°RMEKTEN VAZGEÇTÄ°

Robert FISK

Independent

Washington, ittifakta olduklarÄ± milislerin yüz yüze kaldÄ±ÄŸÄ± “Zor ÅŸartlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±”, Rus ve Suriyelilerin ateÅŸkesi ihlal etmemeleri konusunda tavsiyede bulunduÄŸunu söylediÄŸi an -ki bu ilk Moskova’nÄ±n fikriydi- AmerikalÄ±larÄ±n müttefiklere verdiÄŸi desteÄŸi geri çektiÄŸini bildiriyor demek.

Bu adÄ±m, büyük ihanet olarak adlandÄ±rÄ±lacak ve uzun zamandÄ±r böyle bir ÅŸey bekleniyordu. Ancak Washington tarafÄ±ndan, Güney Suriye’de Esad karÅŸÄ±tÄ± savaÅŸçÄ±lara verilen katÄ± bir mesaj var; Esad rejimine ve Ruslara karÅŸÄ± verilen mücadelenin daha fazla ilerletilmesi için BatÄ±’dan hiçbir yardÄ±m beklenmemesi gerek, ve bu tarih kitaplarÄ±nda bir gün yer alacak. Bu, Suriye savaÅŸÄ±nda bir dönüm noktasÄ±. ParçalanmÄ±ÅŸ Özgür Suriye Ordusunun ve Dera ÅŸehri etrafÄ±ndaki yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tarafÄ±ndaysan bu utanç verici bir ihanet. Esad rejiminin Suriye’nin tümüne yeniden sahip olma hevesini ilerletmesi için de önemli bir zafer.

Geçen hafta, muhalif savaÅŸçÄ±larÄ±n müzakere edilen barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerini reddetmelerinden bu yana, Rus füzeleri ve Suriye bombalarÄ± Dera ÅŸehrinin güneyi ve doÄŸusu ile Kuneytra ve Süveyra dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bölgeyi kuÅŸatÄ±yor. Mülteciler tekrar ÅŸehirden kaçÄ±yor. Reuters tarafÄ±ndan açÄ±klanan ve ÅŸu ana kadar ABD’nin reddetmediÄŸi savaÅŸçÄ±lara mesaj ise hem kasvetli hem de umutsuz: “KararlarÄ±nÄ±zÄ±, bizim tarafÄ±mÄ±zdan askeri bir müdahalenin varsayÄ±mÄ±na ya da beklentisine dayandÄ±rmamalÄ±sÄ±nÄ±z... Biz Amerika BirleÅŸik Devletleri hükümeti olarak, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zorlu koÅŸullarÄ± anlÄ±yor ve yine de RuslarÄ± ve Suriye rejimine gerilimi azaltma bölgesini ihlal eden bir askeri önlem almamalarÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz.”

Washington ittifakta olduklarÄ± milislerin yüzleÅŸtiÄŸi “Zor ÅŸartlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ve, Rus ve Suriyelilere ateÅŸkesi ihlal etmemeleri tavsiyesinde bulunduÄŸu zaman -ki bu da ilk Moskova’nÄ±n fikriydi- AmerikalÄ±larÄ±n bir baÅŸka müttefikler kümesinin altÄ±ndan halÄ±yÄ± çektiÄŸini biliyoruz.

Ancak ABD, milyonlarca dolar deÄŸerinde eÄŸitim ve silahÄ±n el Nusra’ya -namÄ±diÄŸer 11 Eylül rezaleti sorumlusu el Kaide’ye- devredildiÄŸinin ve Nusra Cephesinin, Dera’nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki alan içinde yer alan köy ve konumlara sahip olduÄŸunun farkÄ±nda. Sözde bu yerler ÖSO’nun (HatÄ±rlanabileceÄŸi gibi David Cameron 70 bin efsanevi güç demiÅŸti) “Ä±lÄ±mlÄ±larÄ±” olarak iyi bilinenler tarafÄ±ndan tutuluyordu.

Ne Hizbullah ne de nispeten daha az sayÄ±daki Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±, Güney Suriye için savaÅŸa dahil oldular; AmerikalÄ±larÄ±n ve RuslarÄ±n -ve dolayÄ±sÄ±yla Suriye hükümetinin- bunun bir Rus-Suriye harekatÄ± olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikir olduklarÄ±ndan emin olabilirsiniz. Hem Vladimir Putin hem de Donald Trump adÄ±na konuÅŸtuÄŸunu düÅŸünenler, Ä°sraillilere bunun bir iç mesele olacaÄŸÄ±na ve Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki Suriye’nin Golan Tepelerini tehlikeye atmayacaÄŸÄ±na dair güvence vermiÅŸ olacaklar. Amman’daki sözde Askeri Operasyonlar Merkezi -kÄ±saltmasÄ± MOC- (Alay konusu anlamÄ±na geliyor) neredeyse amaçlarÄ±nÄ± özetliyor; Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kuzeyinde hâlâ savaÅŸan milis gruplarÄ±nÄ± kollamasÄ± ve finanse etmesi bekleniyordu. Ama böyle olmadÄ±ÄŸÄ± görünüyor.

Ä°srailliler, ÅŸimdiye kadar Suriye’deki Suriye ve Ä°ran hedeflerine saldÄ±rdÄ± ama kült Ä°slamcÄ± IÅžÄ°D cellatlarÄ±na ve Nusra/el Kaide’ye dokunmadÄ±. Esad’Ä± “devirme” ümidini yitiren ABD politikasÄ± ÅŸimdi de Åžam hükümetine karÅŸÄ± silahlÄ± muhalefetten vazgeçmiÅŸ gibi görünüyor, Suriye savaÅŸÄ±ndan önce de var olan Golan’daki statükoya muhtemelen -Suriye ve Ä°srail’i ayÄ±ran BirleÅŸmiÅŸ Milletler Tampon Bölgesine- geri dönmeyi tavsiye ediyor. Ä°ran’la ya da Suriye ordusuyla bir çatÄ±ÅŸma yaÅŸamak yerine böyle bir ÅŸey tercih edilebilir.

MOC (Askeri Operasyonlar Merkezi), Åžam’daki eski bir muhalif savaÅŸçÄ±ya göre, teoride tüm isyancÄ± faaliyetleri kontrol etmeyi seçti. ÖSO, dört yÄ±l önce baÅŸkentteki savaÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±na saldÄ±rmak için havan ve top arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± özellikle reddetmiÅŸti. MOC görevlileri -Ä°ngiliz binbaÅŸÄ± ve bir Suudi subayÄ±- sadece küçük silahlarÄ±n yeniden temin edilmesini teklif etti. Ama bu sadece olabilecek ÅŸeylerin bir uyarÄ±sÄ±ydÄ±. Kürtler bundan sonra Suriye’nin kuzeyinde bunun ne anlama geldiÄŸini öÄŸrendiler.

Tabii ki, ihanetin aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k tasÄ±ndan iki kez içtiler. Kissinger ilkini 1975’te Saddam Hüseyin ve Ä°ran ÅžahÄ± arasÄ±nda barÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nda bunu gerçekleÅŸtirdi ve Kürtlerin Irak diktatörüne saldÄ±rmasÄ±na yardÄ±m etmek için ayrÄ±lmÄ±ÅŸ 16 milyon dolarlÄ±k bir CIA operasyonunu kesti. AmerikalÄ±lar, Kuveyt’in özgürleÅŸmesinden sonra Kürtlere BaÄŸdat rejimine karÅŸÄ± çÄ±kmalarÄ±nÄ± söyledi ama 1991’de Saddam’Ä±n Kürtleri katlediliÅŸini seyretti

Suriye, Ä°srail’in kendi tampon bölgesini Golan’Ä±n altÄ±nda yaratÄ±p silah ve acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ä°sraillilerin güney Lübnan’daki eski iÅŸgal bölgesindekine benzeyen bir üslup kullanacaÄŸÄ±ndan korkuyor. Bu 22 yÄ±l sürdü fakat Ä°srail’in yereldeki LübnanlÄ± milisleri, Güney Lübnan Ordusu - tÄ±pkÄ± ‘Özgür Suriye Ordusu’ verimsiz, güvenilmez ve ara sÄ±ra uydurmasyon olduÄŸu için - 2000 yÄ±lÄ±nda Ä°sraillilerle birlikte geri çekildiÄŸinde parçalara bölündü.

Bununla birlikte ÅŸu anda Suriye haritasÄ± üstünde BatÄ± güçlerinin geri çekilmekte olduÄŸu görünüyor. EÄŸer Suriye’nin güneyindeki ve kuzeyindeki eski müttefiklerine sÄ±rtÄ±nÄ± dönmeye hazÄ±rlanÄ±rsa o zaman Rusya, (Esad dahil) kazandÄ± demek ve geriye kalan yumurta üzerinde yürüyen tüm milisler Ä°dlib’te Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda ve kesinlikle güneyde kaderlerine mahkum edilecekler.

ABD’nin Dera dÄ±ÅŸÄ±ndaki müttefiklere “Teslim olun” talimatÄ± en iyi özet olabilir; küçük bir zafer olarak sunulabilir: Washington, Ä°ran’Ä± Ä°srail’den uzak tuttuÄŸunu iddia edebilir. Fakat bu aynÄ± zamanda ABD ve NATO’nun Esad’Ä± ve ailesini devirmekten vazgeçtiÄŸi anlamÄ±na gelir.

(Çeviren: Meryem Ülger)

FRANSA’DA KAMU MÜLKLERÄ° UCUZA SATIÅžA ÇIKARTILIYOR

Erwan MANAC’H

Michel SOUDAIS

Politis

ÖzelleÅŸtirmeler tekrar gündemde. Ä°ster bütçe sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, ister Brüksel’in dayatmalarÄ± ya da devletin çerçevesini yeniden belirleme nedeninden olsun, Edouard Philippe’in yönettiÄŸi Emmanuel Macron’un hükümeti, kamu zenginlikleri ve hizmetlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± özel çÄ±karlara devretmede kararlÄ±. En azÄ±ndan devletin elinde olanlar için böyle. Fakat aynÄ± ÅŸey yerel yönetimlerin doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak idaresinde olanlar açÄ±sÄ±ndan da, gerekirse bunlarÄ± zorunlu bÄ±rakarak, söylenebilir(…) Kamu gücünün düÅŸürülmesinin birçok yolu var (…), bunlarÄ±n en temeli kamu ÅŸirketlerini ya da devletin, “Devlet katÄ±lÄ±mlarÄ± bürosu (APE), kamu yatÄ±rÄ±m bankasÄ± (BPI) ve mevduat ve teminat kasasÄ± (CDC)” aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla borsadaki ÅŸirketlerin hisselerinden elinde bulundurduklarÄ±nÄ± satma yoludur. Geçen yazdan bu yana hükümetin tercihinin bu olduÄŸunu (Ekonomi BakanÄ±) Bruno Le Maire açÄ±kça savundu. Bakan bunlarÄ± söylerken Emmanuel Macron’un programÄ±nÄ± hayata geçirdiÄŸini belirtiyor. Fakat durum tam da öyle deÄŸil aslÄ±nda. Macron adayken “Devletin azÄ±nlÄ±k oluÅŸturduÄŸu ÅŸirketlerdeki hisse senetlerini satma sayesinde oluÅŸturacaÄŸÄ± 10 milyar avro deÄŸerinde sanayi ve yenilik fonu oluÅŸturmak istediÄŸini” belirtmiÅŸti. Oysa ki 18 Haziran’da bakanlar kuruluna sunulan PACTE (Ekonomik KalkÄ±nma ve Åžirketlerin Transformasyonu Eylem PlanÄ±) yasa tasarÄ±sÄ±nda öngörülen özelleÅŸtirmelerde her üç ÅŸirketin ikisi kapsama girmiyor. Bu yasa tasarÄ±sÄ± devletin Paris havalimanlarÄ±nda (ADP) hisselerin çoÄŸunluÄŸunu, Engie’de (Gaz ÅŸirketi) hisselerin üçte birini ve FransÄ±z ÅŸans oyunlarÄ±nÄ±n (FDJ) hemen hemen tümünü elinde bulundurmayÄ± zorunlu kÄ±lan yasal engeli kaldÄ±rmayÄ± öngörüyor.

Fakat bu ilk üç adÄ±mdan sonra baÅŸka adÄ±mlar da hÄ±zlÄ±ca gelebilir, ve üstelik bu sefer yasalarla onaylamaya bile gerek kalmaz, böylelikle hükümet 2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda Lionel Jospin Hükümetinin 31 milyar deÄŸerindeki özelleÅŸtirme planlarÄ±ndan sonra en kapsamlÄ± özelleÅŸtirme planÄ±nÄ± önümüzdeki dönem gündeme getirebilir. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n istediÄŸine uygun olarak devletin ekonomik rolünü en asgariye indirebilmek için ekonomi bakanÄ± Les Echos gazetesinde devletin katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± sadece “savunma, sivil nükleer, büyük ulusal kamu hizmeti ÅŸirketleri (devlet demir yollarÄ±, posta, Paris Demir YollarÄ±) gibi stratejik sektörler ve sistem açÄ±sÄ±ndan bir risk taÅŸÄ±yan ÅŸirketlerle” sÄ±nÄ±rlÄ± tutulacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Böylelikle devletin katÄ±lÄ±m bürosu, Peugeot, Renault, Air France ve Orange gibi 81 kamu ya da yarÄ± kamu ÅŸirketinde elde bulundurduÄŸu 100 milyar avro hissenin bir kÄ±smÄ±nÄ± elden çÄ±kartacaktÄ±r. (...)

Bu özelleÅŸtirme projesi için hükümetin öne sürdüÄŸü diÄŸer gerekçelerden birisi ise, kÄ±sa vadede, kamu gelirlerine yeni olanaklar sunmaktÄ±r. Belirtilen 10 milyardan da öte, bu “aile mücevheratÄ±”nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edilen gelir devletin borçlarÄ±nÄ± ödemesine ya da devlet demir yollarÄ±nÄ±n borçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya yarayacak.

Hükümetin satmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± kamu mirasÄ± sadece devletin yönettikleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil, yanÄ± sÄ±ra yerel yönetimler de bu yönde zorlanacaklar(…)

(Çeviren : Deniz Uztopal)

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