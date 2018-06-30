HDP'li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ: Muhalefetin tutumu iktidarÄ± sÄ±nÄ±rlayabilir

HDPâ€™den Siirt Milletvekili seÃ§ilen Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ: Muhalefetin adaletten, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kten yana tutumu iktidarÄ± dengeleyecek ve sÄ±nÄ±rlayacaktÄ±r.

Birkan BULUT

Ankara

HDP’den Siirt Milletvekili seçilen Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, AKP’nin 295 milletvekiliyle çoÄŸunluÄŸu kaybettiÄŸi Meclisi deÄŸerlendirdi. Bir ittifaka girmeden barajÄ± geçtiklerini ve kendilerinin ana muhalefet haline geldiklerini söyleyen BeÅŸtaÅŸ, “Biz yol haritamÄ±zÄ± belirledik. DiÄŸer partilere gelince, muhalefetin adaletten, özgürlükten yana tutumu iktidarÄ± dengeleyecek ve sÄ±nÄ±rlayacaktÄ±r” dedi. BeÅŸtaÅŸ, Meclisin de kendileri için bir mücadele alanÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Süleyman Soylu’nun açÄ±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren BeÅŸtaÅŸ, “Bu tehditlere pabuç bÄ±rakmayÄ±z, bunu bilsinler” dedi.

AKP’nin tek baÅŸÄ±na Meclis çoÄŸunluÄŸunu elde edemediÄŸi seçim sonuçlarÄ± ile MHP’ye daha muhtaç bir hale geldiÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken, AKP’nin bunu aÅŸmak için yeni yollar aradÄ±ÄŸÄ± da kulislere yansÄ±dÄ±. Sürecin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi ise önümüzdeki günlerde netleÅŸecek. Yüzde 10 barajÄ±nÄ± aÅŸarak bu tablonun oluÅŸmasÄ±nda belirleyici bir etkisi olan HDP ise Meclisin üçüncü büyük partisi oldu. Seçimlerin ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla MYK, Parti Meclisi ve milletvekilleri grubunu toplayan HDP, önümüzdeki dönem yol haritasÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±. Seçim sonuçlarÄ±nÄ± ve önümüzdeki dönem muhalefetin nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸini HDP’den Siirt Milletvekili seçilen Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ile konuÅŸtuk.

TÜM DEVLET OLANAKLARINI KULLANDILAR

Seçimlerin herkes için adil ve eÅŸit bir yarÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BeÅŸtaÅŸ, en eÅŸitsiz koÅŸullarÄ±n da ise HDP için olduÄŸunu belirtti. Medya sansürünün yanÄ± sÄ±ra özelikle ‘Cumhur Ä°tttifakÄ±’nÄ±n sürekli HDP’yi suçladÄ±ÄŸÄ± bir seçim geçirdiklerini belirten BeÅŸtaÅŸ, sadece partilerin yarÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir tarafta da devletin olduÄŸunu söyledi. Valiliklerden bürokrasiye kadar devletin ve olanaklarÄ±nÄ±n iktidar partisinden yana olduÄŸunu ifade eden BeÅŸtaÅŸ, tüm bu koÅŸullar altÄ±nda barajÄ± geçmelerinin bir baÅŸarÄ± olduÄŸunu söyledi.

‘MHP HAKKARÄ°’DEN BU KADAR OY ALAMAZ’

Sadece seçimler deÄŸil, seçimlerin öncesinde de iktidar blokunun uzun hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BeÅŸtaÅŸ, 16 Nisan referandumu ve seçim yasasÄ±ndaki deÄŸiÅŸikliklerle adÄ±m adÄ±m bir yol izlendiÄŸini anlattÄ±. Ä°ttifak yasasÄ±nÄ±n aynÄ± sandÄ±ÄŸÄ±n seçmenlerini daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BeÅŸtaÅŸ, vatandaÅŸÄ±n kendi sandÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetlemesinin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. OHAL koÅŸullarÄ±nÄ±n Kürt illerine sÄ±kÄ±yönetim olarak uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BeÅŸtaÅŸ, baskÄ±larÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhtarlarÄ±n neredeyse gün aÅŸÄ±rÄ± toplantÄ±ya davet edildiÄŸini dile getirdi. MHP’nin aldÄ±ÄŸÄ± oylara da dikkat çeken BeÅŸtaÅŸ, “Biliyoruz MHP Hakkari’den bu kadar oy alamaz. Bu hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na da aykÄ±rÄ±dÄ±r. Burada ciddi bir seçmen kaydÄ±rmasÄ± var” dedi.

‘HDP BARAJI Ä°TTÄ°FAKSIZ GEÇEN TEK PARTÄ°’

Seçim sonucunda herkesin kendisini baÅŸarÄ±lÄ± gösterdiÄŸini belirten BeÅŸtaÅŸ, “AKP ve MHP oy kaybetmiÅŸtir. Çünkü milliyetçi söylemle AKP, MHP’ye oy devÅŸirmiÅŸtir. Bu seçimde herkes baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸil” dedi. Kendilerinin ana muhalefet partisi olduÄŸunu söyleyen BeÅŸtaÅŸ, ittifak dÄ±ÅŸÄ±nda olup barajÄ± geçen tek parti olduklarÄ±nÄ± dile getirdi. DiÄŸer partilerinin birbirine yaslandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BeÅŸtaÅŸ, kendilerinin ise tümüyle halkla ve demokrasi güçleriyle barajÄ± geçtiklerini söyledi.

Meclisin koltuk sahibi olma deÄŸil, mücadele yeri olduÄŸunu belirten BeÅŸtaÅŸ, yasama organÄ±nda yine muhalefet gücünü ortaya koyacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Türkiye’de ötekilerin, kadÄ±nlarÄ±n gençlerin, Alevilerin, bu tekçi politikalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olan ve diÄŸer partilere de oy verenlerin sesi olacaklarÄ±nÄ± ifade eden BeÅŸtaÅŸ, “Türkiye’de 81 milyona hitap edecek bir güçteyiz. Parlamento çalÄ±ÅŸmalarÄ± da buradan devam edecek” diye konuÅŸtu.

MUHALEFETÄ°N GÖREVÄ° Ä°KTÄ°DARI TEBRÄ°K ETMEK DEÄžÄ°L

DiÄŸer muhalefet partiler hakkÄ±nda önümüzdeki döneme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerini sorduÄŸumuz BeÅŸtaÅŸ, “Biz yol haritamÄ±zÄ± belirledik. DiÄŸer partilere gelince, muhalefetin bu konuda adaletten, özgürlükten yana tutumu iktidarÄ± dengeleyecek ve sÄ±nÄ±rlayacaktÄ±r. Muhalefetin görevi iktidarÄ± alkÄ±ÅŸlayÄ±p, tebrik etmek deÄŸildir” dedi.

BÄ°ZE VERÄ°LEN OYLAR, BARIÅžA VERÄ°LEN OYLARDIR

BeÅŸtaÅŸ, AKP ve MHP ittifakÄ±nÄ±n toplamda Meclis çoÄŸunluÄŸunu oluÅŸturduÄŸu bir seçim sonucunda Kürt sorununun demokratik ve barÄ±ÅŸçÄ±l temelde çözümüne iliÅŸkin nasÄ±l bir tablo ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sorumuza ise, “DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tümüyle milliyetçi, tekçi politikalarÄ±n devam edeceÄŸi görünüyor” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Kürtlerin taleplerinin ertelenemeyeceÄŸini belirten BeÅŸtaÅŸ, “Kürtler bugün Mecliste de temsil ediliyorsa; bu onlarÄ±n verdiÄŸi mücadeleyle ilgilidir. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’nin hukuk devleti olduÄŸuna ya da demokrasiyle yönetildiÄŸine inanÄ±lamaz. Bize verilen oylar Kürt sorununun demokratik çözümü ve barÄ±ÅŸa verilen oylardÄ±r. Biz de bunun gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z” dedi.

‘BU TEHDÄ°TLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ’

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan’Ä± tehdit etmesi ve sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ± Mezopotamya ajansÄ±nda deÄŸerlendiren BeÅŸtaÅŸ, “Biz bu tehditlere pabuç bÄ±rakmayÄ±z, bunu bilsinler. Kendisi bulunduÄŸu makamda olaylarÄ± önlemekle sorumlu ve görevli bir kiÅŸidir. Kendi görevini bizim üzerimizden, bizi tehdit ederek aklayamaz. Buna güçlü cevap vermemizin sebebi ona bizim üzerimizden mevki, makam devÅŸirilmesini kabul etmediÄŸimizden. Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, AKP’de devam eden bakanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± için kendini gündemleÅŸtirerek, o yolu açmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Ama buradan ona ekmek çÄ±kmaz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 19:31

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