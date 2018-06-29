İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Seçimin kazananı AKP değildir

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 24 Haziran seçimlerinin eşitsiz koşullarda yürütüldüğüne dikkat çekerek mücadele kararlılığının altını çizdi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile açıklama yaptı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki yapılan açıklamada eşitsiz koşullarda yürütülen seçimlerin kazanının AKP olmadığı vurgulanırken mücadelelerini sürdürmeyi kararlı olunduğu dile getirildi.

Basın metnini okuyan THİV Yöneticisi Çoşkun Üsterci seçim galibi olarak görülen AKP-MHP ittifakının halklara, farklı inançlara, kadınlara, emekçilere ve ezilenlere düşman politikalarının rahatlıkla uygulayabileceğini düşündüğünü ifade ederek "Ancak, ne derlerse desinler, karşı karşıya kaldıkları siyasal, ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle Türkiye’yi sürükledikleri bu baskın, hatta panik seçimin galibi AKP ve MHP ittifakı değildir" dedi.

Seçimlerin eşit koşullarda yapılmadığını da hatırlatan Üsterci şunları söyledi "24 Haziran Seçimleri’nin meşru olmadığını tartışma götürmez biçimde ortaya koymaktadır. Evet, bir kez daha altını kalın çizgiler ile çizerek vurgulamak istiyoruz ki, mecliste yasama işlevini tek başına yerine getirecek çoğunluğu yakalayamayan AKP iktidarı, seçimin kesinlikle kazananı değildir. AKP’nin seçimdeki birinci önceliği olan HDP’nin baraj altında bırakılması hedefi gerçekleşmemiştir.

'BARIŞ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE DEVAM'

Seçim çalışmaları sırasında dayanışmanın ve direnişin büyüdüğünü de dile getiren Üsterci "Tüm bunlar bize büyük bir umut veriyor. Önümüzdeki süreçte ise biz emek ve demokrasi güçlerinin ortak, tarihsel sorumluluğu olan demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyütmek, cumhuriyeti demokratikleştirmek, faşizme karşı mücadeleyi yükseltmek görevini karamsarlığa kapılmadan, büyük bir kararlılıkla yerine getireceğiz. Çünkü kendimize, parçası olduğumuz demokratik toplumsal muhalefetin gücüne güveniyoruz. İnatla direneceğiz ve mutlaka kazanacağız" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 19:23

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