40 lira için 40 derece sıcakta 10 saat çalışıyorlar

Urfa Siverek’te sabah erken saatlerde uyanan günü birlik tarım işçileri, minibüs ve kamyonetlerle ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallerdeki tarlalara gidiyor. Tarım işçilerinin çoğunluğunu kadınlar oluştururken, buna okulların kapanmasıyla çocuklar da dahil olmuş. 40 derece sıcakta ortalama 10 saat çalışarak 40 lira yevmiye aldıklarını belirten tarım işçilerinden Havva Agas, “Havalar aşırı sıcak ve bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Bir aydır pamuk tarlasında yabani ot temizleme işine geliyoruz. Hava çok sıcak ve 10 saat güneş altında çalışarak günlük 40 lira yevmiye alıyoruz” dedi.

Okulları tatil olduğu için tarlada çalışan öğrenciler de eğitim masrafları için aile bütçesine katkı sunduklarını söyledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 19:00

www.evrensel.net