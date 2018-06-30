'SeÃ§ime sevinip, patates-soÄŸana Ã¼zÃ¼lene anlatmamÄ±z lazÄ±m'

Emek Partisi Mamak Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼nden Hilal KÄ±lÄ±Ã§ seÃ§im sonrasÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± tepkileri Evrensel'e yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda anlattÄ±.

Hilal KÄ±lÄ±ç

Ankara

Emek Partisi Mamak Ä°lçe Örgütü olarak seçim sonrasÄ± TuzluçayÄ±r meydanÄ±nda bildiri daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±k. DaÄŸÄ±tÄ±m sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlarla seçimi ve sonrasÄ±nÄ± konuÅŸma fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±k. Umutsuz bir tablo çizip artÄ±k yapacak birÅŸey yok diyen de vardÄ±, asÄ±l ÅŸimdi daha çok birlik olmalÄ±yÄ±z diyen de. DaÄŸÄ±tÄ±m sÄ±rasÄ±nda bir kadÄ±n “Çok sinirliyim, bugün iÅŸyerimde çok kiÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±m çok doluyum. NeymiÅŸ efendim umutlar bitmiÅŸ, artÄ±k yapacak bir ÅŸey yokmuÅŸ. AnlamÄ±yorum ben dün ne umutlarÄ± vardÄ± da neyi tükettikler? Zaten böyleydi düzen, ÅŸimdi ses çÄ±karma vakti” diyerek yanÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±.YaÅŸlÄ± bir amca “Ben sinirliyim bu sisteme, yÄ±llardÄ±r böyle artÄ±k oy falan da atmam kÄ±ymeti mi var” diyerek sitem etti.

CHP’nin ve Muharrem Ä°nce’nin seçim sonuçlarÄ± açÄ±klanÄ±rken bir açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na tepkili olanlarla da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bir kadÄ±n “SattÄ±lar bizi, ben saatlerce sandÄ±k bekledim. Bir cümle duysaydÄ±m sokaklarda olurdum ama biz çok bel baÄŸlamÄ±ÅŸÄ±z” deyip hÄ±zlÄ±ca yanÄ±mÄ±zdan gitti. YÄ±lgÄ±nlÄ±k ve umutsuzluk cümleleri kuranlarla sohbet ederken bir baÅŸka adam duydu ve ne yazdÄ±nÄ±z bakalÄ±m diyerek yanÄ±mÄ±za yaklaÅŸtÄ±. “Gençlerin umudu hep var, hepimiz onlardan güç almalÄ±yÄ±z böyle konuÅŸmayÄ±n” sözleri ile elimizden 3 bildiri aldÄ±. Kahvede arkadaÅŸlarÄ±m var ben onlara da okutayÄ±m dedi. “HalkÄ±n ihtiyaçlarÄ± bundan sonra seçimle karÅŸÄ±lanmaz” diye ekledi bir teyze. Bir baÅŸkasÄ± ise “Bundan sonra seçimle iÅŸimiz olmaz. Mücadele edeceÄŸiz. Seçimle gitmeyecekleri ortaya çÄ±ktÄ±” diyerek ayrÄ±ldÄ± yanÄ±mÄ±zdan.

Bir baÅŸka kadÄ±n ise “Biraz önce marketteydim, yanÄ±mdaki kadÄ±n soÄŸan patates el yakÄ±yor diye söylendikten sonra dün büyük bir zafer kazandÄ±k diye seçim konuÅŸmaya baÅŸladÄ±, dönüp dedim bu fiyatlarÄ± kim yapÄ±yor böyle, hem buna sinirlenip hem nasÄ±l ekonomiyi bu hale getirenleri översin. Åžimdi bunu herkese anlatmamÄ±z lazÄ±m. Bunlar anlamaz diye diye olduk böyle” demiÅŸti. AKP veya ErdoÄŸan’a oy veren yurttaÅŸÄ±n “anlamamak” yerine daha fazla anlatmak gerekiyor. Bundan sonra o ablanÄ±n dediÄŸi gibi soÄŸan patates fiyatÄ±na üzülene zamlarÄ±n gerçek sorumlusunu anlatmak, o kahveye giden amcanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi hÄ±zlÄ±ca en yakÄ±nÄ±mÄ±zdan baÅŸlayarak herkesle konuÅŸmak lazÄ±m. Çünkü biliyoruz halk birden büyüktür.

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