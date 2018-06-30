Menemen'den seÃ§im deÄŸerlendirmesi: Ã–rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼k kaybettiriyor

Menemen'de iÅŸÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Tek adama karÅŸÄ± muhalefetin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu Ä°zmir'de bile Ã¶rgÃ¼tsÃ¼zlÃ¼k en belirgin zaaf olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±.Â

Turan KARA

Ä°zmir

Menemen’de Muharrem Ä°nce’nin yakaladÄ±ÄŸÄ± hava sadece kasabada deÄŸil, etrafÄ±na yayÄ±lmÄ±ÅŸ endüstriyel iÅŸletmelerde de esmiÅŸti. Pek çok iÅŸçi 2. turda artÄ±k yönetimin deÄŸiÅŸeceÄŸini düÅŸünüyordu. Muhaliflerde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan bu sonuç önemli bir zaafÄ± da yeniden ortaya çÄ±kardÄ±. Zira sorunlarÄ±nÄ±n çözümünü Mecliste gören iÅŸçiler, sendikal özgürlükler, ücretlerin yükselmesi gibi talepleri için bile bir mücadele programÄ± etrafÄ±nda örgütlenmeye giriÅŸmedi. Tek adama karÅŸÄ± muhalefetin en güçlü olduÄŸu Ä°zmir'de bile örgütsüzlük, seçim gecesi en belirgin zaaf olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±.

Ä°ÅŸçilerin tepkilerini almak üzere görüÅŸüyoruz. Muhalif kanatta olup beraber çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu insanlarÄ± kazanamamÄ±ÅŸ olmaktan da hoÅŸnutsuz olan bir demir-çelik iÅŸçisi “NeymiÅŸ düzen bozulmasÄ±nmÄ±ÅŸ, hiç deÄŸilse iÅŸleri varmÄ±ÅŸ, tartÄ±ÅŸmÄ±yorlar bile, hep aynÄ± ezbere ÅŸeyleri söyleyip duruyorlar. Partileri ve insanlarÄ± yaftalÄ±yorlar. Birine dinsiz birine fetocu birine terörist deyip kendilerine Müslüman diyorlar. Bir kere deÄŸiÅŸsin bakalÄ±m görelim diyoruz, deÄŸiÅŸime bile açÄ±k deÄŸiller. Bir indir, hizaya gelsin, bir ÅŸeyler idrak etsin, kendinden geri kalana kulak versin. Hiç deÄŸiÅŸmesin diyorlar. Belki de iyi olmuÅŸtur göreceÄŸiz bir ÅŸeye benzemeyen yeni sistemlerini, eÅŸini dostunu akrabasÄ±nÄ± mÄ± bakan yapacak, ne yapacak? Kenan Evrenin sisteminden farklÄ± olmayacak. Ekonomik sorunlarÄ± nasÄ±l çözecekler? Gençler geliyor, gençler deÄŸiÅŸtirecek ona vermeyecek bu ülkeyi. Onlar farkÄ±nda eÄŸitimli, medya ve bilgi kaynaklarÄ± geniÅŸ, bunlarÄ±n çoÄŸu TRT, A Haber izleyip konuÅŸuyor. TartÄ±ÅŸmak da mümkün deÄŸil zaten” dedi.

KÜRT DÜÅžMANLIÄžI KÖRÜKLENÄ°YOR

Demir çelik, liman, petro-kimya ve ÅŸantiye iÅŸçilerinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu Menemen’de CHP 34 bin 200 oy aldÄ±. 28 bin 800 oy alan AKP ile 21 bin 400 oy alan HDP ile arasÄ±ndaki oy farkÄ± sadece 7400 oldu. Bu duruma karÅŸÄ± AKP’liler iÅŸyerlerinde de genelde olduÄŸu gibi terör yaftalamasÄ± ile ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaya çabalÄ±yor. Herhangi bir parti taraftarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir petro-kimya iÅŸçisi, çevresinde ve iÅŸyerinde kendi çabasÄ± ile Ä°nce için çalÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± 4-5 AKP’li hariç diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ikna ettiÄŸini belirtiyor. Ä°kna edemedikleri için “onlar bildiÄŸin holigan zaten” diyen iÅŸçi seçim sonrasÄ± yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle aktarÄ±yor: “Åžimdi de ‘Atakürtçü’ demeye baÅŸladÄ±lar. CHP-HDP ile ittifak yaptÄ±, Meclise girmesini saÄŸladÄ± diyorlar. AKP PKK ile masaya oturduÄŸunda neden sessiz kaldÄ±nÄ±z dediÄŸimiz de onun barÄ±ÅŸ için olduÄŸunu, ÅŸimdi ise cezalandÄ±rmasÄ±na raÄŸmen CHP’nin karÅŸÄ± tarafla iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar.”

MECLÄ°SÄ°N BÄ°R ÖNEMÄ° KALDI MI?

AynÄ± iÅŸçi “ErdoÄŸan yeni Atatürk diyecekler sultan ilan edecekler belki de? Yeni sistem bana göre bu demek, kim durdurabilir dese? ErdoÄŸan yeni Atatürk olmak istiyor. HDP ise Meclise girdiÄŸi için seviniyor ama Meclisin bir önemi mi kaldÄ± ki? YarÄ±n çÄ±ksa HDP’yi kapatÄ±yorum dese, milletvekillerini tutuklasa kim ne diyebilecek? Atakürtçü diyerek CHP’lilere ya da Mecliste HDPye oy verenlere baskÄ± yapmalarÄ± doÄŸru deÄŸil. Atatürk düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da buna bulaÅŸtÄ±rÄ±yorlar” diye konuÅŸuyor.

Muharrem Ä°nce’ye oy veren iÅŸçi sebebini sanayiye bilime geliÅŸime önem vermesi olarak sÄ±ralarken “Ben Suriyelileri ÅŸimdi olmasa bile 10 yÄ±lda tehdit olarak görüyorum. Ülkelerine geri dönmeliler. ArtÄ±k bir milletvekilleri de var ve ilerde daha örgütlü olacaklar. Ä°tilip, kakÄ±lan ezilen, horlanan bu insanlarÄ±n çocuklarÄ± benim 5 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸumla aynÄ± nesilden. ÇocuklarÄ±mÄ±z öfkeyle büyüyen bu insanlarÄ±n tepkisiyle yaÅŸayacak. Ne yapacaklarÄ± belli mi? Ä°nce’yi onlarÄ± göndereceÄŸim dediÄŸi için de desteklemiÅŸtim” diyor.

‘MECLÄ°STE HDP’YE OY VERENLER YAFTALANIYOR’

Muharrem Ä°nce için çabalayan bir baÅŸka iÅŸçi seçim gecesi ne olduÄŸunu açÄ±klayamÄ±yor. CevabÄ± bilinmeyen türlü senaryolar üzerine konuÅŸuyoruz. Sonra sonuçlara geçiyoruz: “Benim çevremde, mahallede ya da iÅŸyerinde olsun mecliste HDP baÅŸkanlÄ±kta Ä°nce’ye oy veren çok oldu. Åžimdi herkes AKP’liler tarafÄ±ndan aÄŸÄ±r baskÄ± altÄ±nda. Herkesi PKK’lÄ± diyerek yaftalÄ±yorlar.” Ä°ÅŸçinin Ä°nce’yi desteklemesinin ilk sebebi iktidar deÄŸiÅŸimi isteÄŸi, sonrasÄ±nÄ± “Demokrasi, geliÅŸim, huzur getirir diye düÅŸündüm. Herkesin kabul edebileceÄŸi biri sanÄ±yordum” diye açÄ±klÄ±yor. Åžimdi o vaatlerle ilgili bir beklentisi kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çünkü Ä°nce'nin kazanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°ÅŸçilerin gözünde CHP'nin sorunlarÄ± çözme yeri Meclis. Günlük hayatlarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hiçbir soruna dair çözüm üretmeyen, sonrasÄ±nda onlarÄ± kaderleri ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakan tutumu kanÄ±ksanmÄ±ÅŸ ve beklentileri kalmamÄ±ÅŸ.

DEÄžÄ°ÅžÄ°M GERÄ°YE GÖTÜRÜR KAYGISI HERKESTE VAR

Muharrem Ä°nce'nin kazanmasÄ± için bu kadar çabalayan birisi olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸunu da söylüyor “Ä°nce kazanmÄ±ÅŸ olsaydÄ± kriz çÄ±kmasÄ± ya da krizin daha büyük olmasÄ± da daha olasÄ± olabilirdi. Çünkü binlerce kadroyu deÄŸiÅŸtirecek, her ÅŸeye yeniden baÅŸlamaya çabalayacak istediÄŸini yapabilecek kadrolarÄ± kurmasÄ± en az 5 sene sürecekti. O sÄ±rada sorunlarla da uÄŸraÅŸmaya çabalayacak, onu engelleyecekler derken 5-10 yÄ±l geriye gitme riski de vardÄ±. Ama sonu iyi olurdu, olmadÄ±” derken klasikleÅŸmiÅŸ “bakalÄ±m göreceÄŸiz” kalÄ±bÄ± ile bitiriyor.

'ELEÅžTÄ°RECEK OLSAM VERGÄ° KONUSUNDA YAPARDIM'

Ä°ÅŸletmede sözü geçen, dÄ±ÅŸarÄ±da kendi dükkanÄ±nda çalÄ±ÅŸan AKP’li bir iÅŸçi yüzünde pek de maÄŸrur olmayan bir ifade ile “Sana kazanacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. Belliydi, çünkü bizim insanÄ±mÄ±z sola oy vermez, zamanÄ±nda çok çekmiÅŸ. Ben artÄ±k önümüzdeki herhangi bir dönemde solun kazanabileceÄŸi bir seçim olacaÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum. Neden destekledim? BaÅŸarÄ±lÄ± bir hükümet. Ä°stikrar da var yatÄ±rÄ±m da. Bak HABAÅž’a yüzde 100 yerli sermaye. 2 milyarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor, soÄŸuk sac haddanesini geniÅŸletiyor, çelikhaneyi büyütüyor… Ä°stikrar olmasa, güven olmasa yatÄ±rÄ±m yapar mÄ±? Dev gibi tesis oldu. Böylece 5 bin insan ekmek yiyor” diyor. HABAÅž’Ä±n devlet teÅŸviki ile geniÅŸlediÄŸini belirttiÄŸimde ise ÅŸöyle devam ediyor: “Olsun, ne olmuÅŸ? YatÄ±rÄ±m yapÄ±yor hepimiz ekmek yiyoruz sayesinde. BaÅŸaran (fabrikanÄ±n sahibi) tek baÅŸÄ±na bir insan, ailesi de yok miras bÄ±rakacaÄŸÄ±, kime kalacak bu fabrika? Bize kalacak millete kalacak iÅŸte. Biz çalÄ±ÅŸÄ±yor ekmek yiyoruz.”

Benzer bir tartÄ±ÅŸmayÄ± yürüttüÄŸümüz rafineri iÅŸçisi de AKP'li arkadaÅŸÄ±nÄ±n SOCAR’Ä±n Star rafinerisi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± öve öve bitiremediÄŸini, PETKÄ°M satÄ±lmasa bunun yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, yeni bir PETKÄ°M daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bunlarÄ±n büyüme anlamÄ±na geldiÄŸini söylediÄŸini aktarÄ±yor. Kendisinin bütün bunlarÄ±n Azerbaycan'a ait olduÄŸunu söylediÄŸinde AKP’li iÅŸçinin “Sayesinde ekmek yiyoruz. Yoksa PETKÄ°M çürüyecekti” diye anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

ErdoÄŸan’Ä± ve AKP’yi destekleyen demir çelik iÅŸçisi ErdoÄŸan konusunda herhangi bir eleÅŸtiriye açÄ±k deÄŸil. EleÅŸtirecek olsa neyi eleÅŸtirirdin diye sorduÄŸumda vergilerin yüksekliÄŸinde dert yanÄ±yor. Ancak daha sonra aynÄ± iÅŸçi dÄ±ÅŸ politikadan duyduÄŸu memnuniyeti, eÄŸitim sisteminin kendisince çok olumlu olduÄŸunu söyleyip kendi çocuÄŸunun devlet okulunda okuduÄŸunu, özel okullardan rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± “Zengin olsam ben de yollardÄ±m” diyerek açÄ±klÄ±yor.

FabrikalarÄ±n milletin olduÄŸunu, kendilerine düÅŸenin ise çalÄ±ÅŸÄ±p ekmek yemek olduÄŸunu vurgulayan AKP’li iÅŸçi “Devlet bakkal çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r gibi fabrika sahibi olmaz” diye savunuyor, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi hizmetlerle ilgili konuÅŸtuÄŸumuzda “ÅŸehir hastaneleri üniversiteler yaptÄ±” diyor. Gelecekte kriz olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± görmediÄŸini, Türkiye’nin geliÅŸmesini istemeyen dÄ±ÅŸ güçlerin müdahalesi olsa da bunu ErdoÄŸan'Ä±n çözeceÄŸini düÅŸünüyor.

YENÄ°LGÄ°YE SENARYO ÇOK...

Gerek seçim gecesi yaÅŸanan karmaÅŸa, gerekse seçim sonuçlarÄ± açÄ±klanÄ±rken de en iddialÄ± muhalefet adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin ortada görünmemesi ve sonunda “adam kazandÄ±” diyerek pes etmesi, seçim süreci boyunca neÅŸeyle dolaÅŸan iÅŸçilere keyifsizlik, iddiasÄ±zlÄ±k, boÅŸ vermiÅŸlik olarak yansÄ±dÄ±. Ä°ÅŸçilerde genel kanÄ± yaÅŸanacak bir ekonomik kriz, yoksullaÅŸma ve buna baÄŸlÄ± ”alacaklarÄ± ders” ile gerçekleri kendiliÄŸinden görecekleri yönünde. Ancak örgütsüz bir yÄ±ÄŸÄ±n olan ve tek sÄ±fatÄ±, birbiri ile en önemli ortak yönü “muhalif” olan bu kesim onlarÄ±n örgütlülüÄŸü hakkÄ±nda bir fikirleri yok. Genel olarak örgütlülük konusunda bir fikirleri de yok denilebilir. Bu nedenle yenilginin sebeplerini olmadÄ±k senaryolarla açÄ±klamaya çabalÄ±yorlar.

YA AKP SEÇMENÄ°

AKP seçmeninin örgütlülüÄŸü açÄ±sÄ±ndan seçim gününden ÅŸu örnek veriliyor: 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kimlikte fotoÄŸrafÄ± olmayan, yanÄ±nda sorumlusu olduÄŸu belli bir erkekle gelen kadÄ±n sandÄ±k görevlilerince fotoÄŸraf olmadan oy kullanamayacaÄŸÄ± söylendi. Ä°tiraz ettiler kullanabilir diye ancak kurallar hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Bir baÅŸka sorumlu tarafÄ±ndan uyarÄ±lan gençler itirazÄ± bÄ±rakÄ±p gittiler. 1 saat olmadan geldiklerinde ellerinde kaymakamlÄ±kça onaylanmÄ±ÅŸ kimlik belgesi ile rahatça oy kullandÄ±lar. SandÄ±k görevlileri hem pazar hem seçim olmasÄ±na raÄŸmen kÄ±sa sürede bunu nasÄ±l çözdüklerini soruyordu birbirlerine.

SOSYAL HÄ°ZMETLER YOKSULLARI BAÄžLIYOR

Seçimi Menemen’in en yoksul, vasÄ±flÄ± iÅŸlerden ve eÄŸitimden mahrum, pek çoÄŸu gündelik iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu AhÄ±dÄ±r mahallesinde takip ettik. Günlük iÅŸi olmayan, arada iÅŸ bulanlarÄ±n da ya tarlaya adam baÅŸÄ± 20 lira alan dayÄ±baÅŸÄ±larca 50 liraya gündeliÄŸe gittiÄŸi, ya da asgari ücret ya da daha altÄ±nda güvencesiz iÅŸlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n olduÄŸu bir yerde günlük hayatlarÄ±nda hiç olmadÄ±klarÄ± kadar disipline olmuÅŸ bu mahallede çoÄŸunluk oy AKP’ye çÄ±ktÄ±.

HayatÄ±nÄ± günlük yaÅŸayan bu insanlarÄ±n disiplinleri aile yapÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± hiyerarÅŸiden kaynaklanÄ±rken bunu saÄŸlayan güç/otoritenin baÅŸÄ±nda yardÄ±m kaynaÄŸÄ± var. Bu mahalle sosyal hizmetler kurumunun en çok yardÄ±m daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±, romanlarÄ±n ve Mardinli AraplarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu bir mahalle ve kadÄ±nlarÄ±n pek söz hakkÄ± yok. Seçim gecesi AKP’nin zaferi ilan edildikten sonra ilk sokaklara çÄ±kanlar da bu kesim oldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:27

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