Mahkemeden ‘tam kusurlu’ gerekçeli karar!

Lice'de zırhlı aracın çarpması sonucu Pakize Hazar’ın yaşamını yitirmesine ilişkin açılan ve karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 14 Haziran 2017’de trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi üzerindeki PTT şubesinden maaşını almak için giden 85 yaşındaki Pakize Hazar’ı ezerek ölümüne neden olan Kirpi tipi Zırhlı Aracın Sürücüsü Uzman Çavuş S.K’ye verilen ve ertelenen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

‘TAM KUSURLU DENİLDİ VE CEZA ERTELENDİ’

Tek paragraflık davanın iddianamesinde olduğu gibi Lice Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında da “delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe” bölümü için sadece bir paragraf yazıldı. Dava dosyasında yer alan deliler, ATK raporu, tanık beyanları, görüntü çözümleme tutanağı, dosyadaki mevcut deliller ve belgelerin birlikte değerlendirildiği belirtilen gerekçeli kararda, olay tarihinde Lice ilçesi PTT şubesi önünde park halinde bulunan zırhlı araca binen sanığın, aracı hareket ettirmeden önce önünden yürüyerek geçmekte olan Pakize Hazar’a çarpması ve sağ ön tekerlek ile üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirmesine neden olduğu ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunda, sanığın asli kusurlu, Pakize Hazar’ın ise kusursuz olduğunun vurgulandığı kararda, “Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunun sübut bulduğu vicdanı kanısına ulaşılmıştır. Sanığın lehine olan yasa hükümleri uygulanmak suretiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek hüküm kurulmuştur” denildi. Ancak gerekçeli kararda, olayda tam olarak kusurlu olan Uzman Çavuş S.K. lehine yasa hükümlerinin neden uygulandığına değinilmedi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Hazar ailesi ve avukatı, mahkemenin vermiş olduğu kararın yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, kararın kaldırılarak sanığın en üst sınırdan cezalandırılması için Nöbetçi Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ VE ERTELEME

Lice Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Şubat 2018’de başlayan davada, kararın verildiği 6 Haziran’a kadar 3 duruşma yapıldı. Mahkeme, “Taksirle ölüme neden olma” suçu nedeniyle sanık S.K’yi alt sınırdan 2 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini iyi hal nedeni kabul ederek, cezanın 1 yıl 8 aya indirilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Olayda tam kusurlu olan sanığın ehliyetine el konulmamasına da hükmetmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dava dosyasına giren Hazar’ın ölüm anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri olayı bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermişti. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:21

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