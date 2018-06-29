Flormar işçileriyle dayanışma sürüyor

Sendika hakkı için direnen Flormar işçilerine, DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası ve KESK İstanbul Kadın Meclisi dayanışma ziyaretinde bulundu.

Gebze’deki kozmetik fabrikası Flormar’da Petrol-İş’e üye oldukları için işten atılan ve direnişe geçen işçiler, direnişlerinin 46. gününü geride bıraktı. Dün işçileri DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası ziyaret etti. Lastik-İş üyeleri, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Flormar işçisi yalnız değildir” sloganları ile yürüdü. Lastik-İş üyesi işçiler örgütlü mücadele vurgusu yaptı.

KESK İstanbul Kadın Meclisi de Flormar işçilerini ziyaret etti. “Yaşasın kadın dayanışması” sloganlarının atıldığı ziyarette Flormar ürünlerinin boykot edileceği ifade edildi. (Gebze/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:10

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