Keskinoğlu işçileri: Haksızlıklara karşı Gıda-İş’te örgütlenelim

İşten çıkarılma tehdidi altında ücretleri yatırılmadan çalıştırılan Keskinoğlu Tavukçuluk işçileri DİSK/Gıda-İş Sendikasında bir araya geliyor.

Manisa Akhisar’da kurulu bulunan Keskinoğlu Tavukçuluk, borçlarını ödeyemediği için yapmış olduğu konkordatoyu (Mmali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) gerekçe göstererek işçi çıkarıp küçülmeye gideceğini iddia ediyor.

Bu süreçte ücretleri yatırılmayan işçiler ise seslerini çıkarmaları durumunda işten atılma tehditleriyle çalıştırılıyor. “Aynı gemideyiz, iş bırakırsanız, eylem yaparsanız, sendikaya üye olursanız bu gemi batar. Alacaklarınız, her şey yanar. Sendikaya üye olduklarını tespit ettiğimiz arkadaşlar öncelikli olarak isten çıkarılır” gibi sözlerle işçiler üzerindeki baskı arttırılıyor.

Fabrikadaki keyfilik ise devam ediyor, işçiler hukuksuz bir şekilde çalıştırılıyor. İşçiler talepleri dışında yıllık izinlere yollanırken, yıllık izinleri olmayan isçiler ücretsiz izinlere çıkarılmaya çalışılıyor. Çok iş az işçinin üzerine yıkılarak devam ediyor. İşçiler bu süreci en az hasarla atlatmanın yolunun birlik olmaktan geçtiğini ifade ederek DİSK/Gıda-İş Sendikasında örgütlenmeyi işaret ediyorlar. (Manisa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:23

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