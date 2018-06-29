AKP’nin 6.Olağan Kongresi’nin tarihi belli oldu

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKP'nin 6'ncı Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılmasına karar verildi. Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP 6'ncı Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılmasına karar verildiğini açıkladı.



AKP kongresinin 12 Eylül’de yapılması planlanıyordu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün yaptığı açıklamada kongreyi daha erken bir tarihe alabileceklerini söylemişti.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "MKYK'mız gerekli değerlendirmeleri istişareleri gerçekleştirdi. Yine teşkilat başkanlığımızın sunumu ve 6'ncı olağan kongre ile sunumu değerlendirildi ve 18 Ağustos'da kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı" dedi.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

♦ (Süleyman Soylu) "Seçim öncesinde Türkiye seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bütün bunlar Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye’nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı’da bir bakkal AK Parti’ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği diye göz dağı vermek için Ağrı’da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP’den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP’nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP’nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar."

♦ (OHAL) " Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir değişiklik söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK’nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla açıklanacak."

♦ (KHK) "Önümüzdeki hafta içerisinde kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Ondan sonra da bir no’lu cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak. Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi bunu açıklamak Sayın Bakana bırakılmalı."

♦ (Meclis tatili) "Açıkçası buna dair bir değerlendirme yapılmadı. 15 Temmuz’daki oturumdan sonra meclis çalışmaya devam eder mi etmez mi o önümüzdeki günlerde belli olacaktır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:27

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