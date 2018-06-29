Süperpak işçileri: Sonuç alana kadar grevimiz sürecek

Süperpak'ta TİS’te anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev sürüyor. İşçiler, 'Sonuç alana kadar grevimizi sürdüreceğiz' dedi.

Deniz KAR

Antep

Avusturya merkezli Mayr-Melnhof Packaging Şirketine ait MM Süperpak Ambalaj’ın İzmir, Karaman ve Antep’te bulunan, Selülöz-İş’in örgütlü olduğu üretim tesislerinde, TİS’te anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev sürüyor. Patronun 4 Temmuz’da görüşmek için mesaj gönderdiğini belirten işçiler, “Sonuç alana kadar grevimizi sürdüreceğiz” dedi.

Toplamda 80 civarı işçinin çalıştığı Antep’teki fabrikada çalışan Selülöz-İş İşyeri Temsilcisi Mehmet Atılgan, “Net 370 lira zam alana kadar direnişi devam ettireceğiz” dedi. 10 günü geride bırakmalarına rağmen bütün arkadaşlarının azimle grevi devam ettirdiğini dile getiren Mehmet Atılgan, “Bugün yaptığımız toplantıda arkadaşların gayet zinde ve kararlı olduğunu gördük, zafer bizim oluncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

Zam talebinin, ekonomik gidişat ve kazanç düşüklüğü sebebiyle geri çevrildiğini söyleyen Mehmet Atılgane “Kârlarının düşmesini istemiyorlar, alacağımız zam miktarını kazançlarına katarak emekçinin alın terini sömürmek istiyorlar” diye konuştu.

Süperpak patronunun, işçilerle 4 Temmuz tarihinde görüşme talebinde bulunduğunu ifade eden işçiler, “Netice bizim lehimize sonuçlanana kadar grevimiz sürecek” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:03

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