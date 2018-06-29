Nohut ve mercimek de Suriye’den gelebilir!

Suriye’den 4 bin ton patates ithal edilmesi tartışması sürerken nohut ve mercimeğin de Suriye’den ithal edilme olasılığı doğdu!

Yusuf YAVUZ

Türkiye’ye getirilen ucuz patateslerin, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinin Suriyeli çiftçilerle yaptığı sözleşme kapsamında üretilmesi, diğer nohut, mercimek ve buğday gibi ürünlerin de savaşın vurduğu Suriye’de üretilip Türkiye’ye getirilebilmesinin önünü açtı.

TÜRKİYE SURİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM YAPTIRIYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye’nin Suriye’den ithal ettiği patatesler, el Bab, Çobanbey, Azez ve Aktarin gibi sınıra yakın kentlerden geliyor. Suriye’den patates getiren kurum ise Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği.

Birlik, Fırat Kalkanı harekatının yürütüldüğü bölgedeki Suriyeli çiftçilerle yapılan ‘üretim sözleşmesi’ kapsamında üretim yaptırıyor.

Uygulama, “Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği neden Türkiye çiftçisini desteklemek yerine neden Suriye’yi tercih ediyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

Türkiye’deki tarımsal üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, plansız ve istikrarsız sektörün inişli çıkışlı bir seyir izlemesi patates, soğan gibi ürünlerde fiyat dengelerini de altüst ederken çözümün Suriye’de, Sudan’da ucuz iş gücü maliyeti ve ucuz toprakta aranması, üretici örgütleri tarafından eleştiriliyor.

SURİYE’DEKİ TOPLANTININ KONUSUYDU!

5 Temmuz 2017’de Suriye’de, Türkiye sınırındaki Çobanbeyli’de, Cerablus, el Bab, Azez ve Mare’den gelen meclis temsilcileri ile yapılan toplantıda, Suriyeli çiftçilerin bölgede ürettiği buğday, arpa, mercimek, nohut gibi ürünlerin rekolteleri, pazarlanması ve fiyatlandırılması konuları görüşülmüştü.

11 Kasım 2017’de yine Suriye’de Çobanbeyli’de düzenlenen bir başka toplantıda TAREKS AŞ’nin Suriyeli çiftçilerle ilişkisinin süreceği vurgulanmıştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile özel sektör ortaklığında kurulan bir şirket olan TAREKS’in ana faaliyet konularını hibrit mısır, patates ve hububat tohumluğu ve üretimi. TAREKS aynı zamanda sıralanan ürünlerin ithalatı ve pazarlanmasıyla da ilgileniyor.

TAREKS’in patatesten sonra mercimek, nohut ve buğday gibi ithal edilen ürünleri de bu ülkeden getirerek iç pazara sunması güçlü olasılık.

PATATESLERDE KİMYASAL ŞÜPHESİ!

Kimyasal saldırı altında olduğu iddia edilen bölgeden patates ithal edildiğine dikkat çeken

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, “'Söz konusu patateslerin ülkemize girmeden analizleri yapıldı mı?” diye sordu.

Şube Yönetim Kurulu adına Uğur Toprak tarafından yapılan açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına şu sorular yöneltildi:

Söz konusu patateslerin analizleri, ülkemize girmeden, akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı?

Patateslerin yetiştirildiği bölgedeki toprak ve su analizleri yine akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı?

Gerek patateste, gerekse toprak ve suda kimyasal kalıntı ve/veya ağır metallar(kurşun, civa, arsenik vb) mevcut mu?

Yapıldığını umduğumuz analizlerin sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?'' (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:01

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