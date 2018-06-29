4 köpeği öldürdü serbest bırakıldı!

Isparta'da av tüfeğiyle 4 sokak köpeğini öldüren M.K, yakalanmasının ardından serbest bırakıldı.

Isparta Gül Petek Sanayi Sitesinde 4 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak, yakalanan M.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 26 Haziran Salı günü saat 01.00 sıralarında, Gül Petek Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sitedeki 4 sokak köpeğinin silahla öldürüldüğü ihbarı üzerine Isparta Hayvan Hakları Koruma Derneği üyeleri bölgeye gitti. Hayvan hakları savunucuları, 4 ölü köpekle karşılaşırken, 3 yavru köpeğin de yine silahla yaralandığını tespit etti. Yaralı köpekler, Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine götürülerek, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, M.K. isimli şüpheliyi ruhsatsız av tüfeğiyle yakaladı. Gül Petek Sanayi Sitesinde aracın içinden köpekleri av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

‘3 YAVRU KÖPEK YOĞUN BAKIMDA’

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada “Olayı duyar duymaz 4 veterinerimiz olay mahalline gitmiş ve buradan yaralı olan 3 yavru köpeği tedaviye almıştır. Köpeklerimizin sağlık durumu son derece iyidir ve tedavileri devam etmektedir. Köpeklerimiz yoğun bakım alanında gözetim altında tutulmaktadır.” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 17:42

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