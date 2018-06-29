‘Berberoğlu için başvuru mazbata alındıktan sonra yapılacak’

CHP’den milletvekili seçilen Turan Aydoğan, tutuklu Enis Berberoğlu için mazbatalar alındıktan sonra tahliye başvurusu yapılacağını söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, MİT TIR’ları davasında cezaevinde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Adayı Enis Berberoğlu Meclise girdi. Daha önce Berberoğlu’nun avukatlığını da yapan ve CHP’den milletvekili seçilen Turan Aydoğan, Berberoğlu için mazbatalar alındıktan sonra tahliye başvurusu yapılacağını söyledi.

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında görüntülerini Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiası ile tutuklandı. Berberoğlu, 14 Haziran 2017’de “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Devam eden süreçte üst mahkeme kararı bozdu ve Berberoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Son olarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve dosyası Yargıtayda olan Berberoğlu, seçimde CHP milletvekili adayı gösterildi ve yeniden seçildi.

SERBEST BIRAKILMASININ ÖNÜNDE YASAL ENGEL YOK

Daha önce Berberoğlu’nun avukatlığını da yapan ve 24 Haziran’da CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçilen Turan Aydoğan durumu Evrensel’e değerlendirdi. Aydoğan, “Bir kere serbest bırakılmasının önünde yasal bir engel yok. Yeniden milletvekili seçildikten sonra dokunulmazlıkların yeniden kalkması gerekiyor bir sorun olması için. Çünkü seçilen kişi yeniden dokunulmazlık zırhına bürünüyor. O yüzden vekilliğini yapmasına herhangi bir engel yok. Vekil sıfatını kazandıktan sonra serbest bırakılması gerekiyor” dedi. Aydoğan, Berberoğlu için tahliye başvurusunun da mazbataların alınmasından sonra avukatları aracılığıyla yapılacağını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 17:59

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