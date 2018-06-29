Kadın Emeği Festivali kadınları ürettikleriyle bir araya getirecek

Çankaya Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 'Kadın Emeği Festivali'nde 200 kadın kendi ürettiklerini sergileyecek.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 'Kadın Emeği Festivali', bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda açılan stanlarda yer alacak 200 kadın kendi ürettiklerini sergileyecek. Satışlardan elde edilen gelirin tamamı kadınlara kalırken festival ile birlikte eşitlikçi bir toplumun gelişmesi amaçlanıyor. 29 Haziran - 1 Temmuz arasında süren 3 günlük festivalde kadınlar, ürettikleriyle bulunacak. Açılış gecesinde Sıla, kapanış gecesinde ise Yasemin Göksu ve Suzan Kardeş sahne alacak.

200 KADIN STAND AÇARAK ÜRETTİKLERİNİ SERGİLİYOR

Bu yıl Ankara'da ikincisi düzenlenen Kadın Emeği Festivali, 200 kadının stand açmasıyla kadın emeğinin görünür kılınmasına katkı sağlıyor. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği festivalde kadınlar, kendi ürünlerini sergilerken gelirlerin tamamı kendilerine kalacak.

EMEK, DANS, KONSER VE ETKİNLİKLER BİR ARADA

29 Haziran-1 Temmuz arasında sürecek olan festivalde bir çok kadın kendi ürettikleriyle yer alırken dans gösterileri, çocuklar için etkinlikler ve konserler ile kadınlar her alanda eşit bir şekilde yaşadıkları 3 gün geçirecek.

29 Haziran Cuma günü standların kurulmasıyla başlayan festival, 14.00'da latin dansları gösterileriyle devam ederken 20.00'da Sıla sahne alacak.

30 Haziran Cumartesi 14.00'da zumba gösterisi, 15.00'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi çalışmaları olacak. 16.00'da ise Retro Queen Grubu konser verecek ve 16.30'da Çocuklar için Mahalle Oyunları etkinliği düzenlenecek ve 19.30'da İstanbul Girls Orkestrası'nın konseri ile sonlanacak.

1 Temmuz Pazar günü ise 14.00'da zumba gösterisi ve ardından uçurtma etkinliği yapılacak. Yine saat 16.00'da ise Retro Queen Grubu konserinin ardından 16.30'da Çocuklar için Mahalle Oyunları etkinliği düzenlenecek. Saat 20.00'da da Yasemin Göksu ve Suzan Kardeş konserleri ile kapanış gerçekleşecek. (EKMEK VE GÜL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:53

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