Fransa Ã§eyrek finalde, Arjantin kupaya veda etti: Fransa 4-3 Arjantin

2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Fransa, Arjantin'i 4-3 maÄŸlup etti ve Ã§eyrek finale adÄ±nÄ± ilk yazdÄ±ran takÄ±m oldu.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nda son 16 turu ilk maçÄ±nda Fransa ile Arjantin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Temposu ve tansiyonu yüksek maçÄ±n galibi 4-3'lük skorla Fransa oldu. Arjantin Dünya KupasÄ±'na veda ederken çeyrek finale ilk yükselen takÄ±m Fransa oldu. Fransa'nÄ±n golleri Griezmann, Pavard ve Mbappe'den gelirken Arjantin ise Di Maria, Mercado ve Agüero ile gol buldu.

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

- 9. dakikada Fransa gole çok yaklaÅŸtÄ±. Mbappe'nin düÅŸürülmesiyle Fransa, Arjantin ceza sahasÄ±nÄ±n hemen önünden serbest vuruÅŸ kazandÄ±. Griezmann'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± frikikte üst direÄŸe çarpan top, oyun alanÄ±na döndü. Arjantin savunmasÄ± tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

- 11. dakikada Mbappe, kendi yarÄ± sahasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± topla hÄ±zla Arjantin ceza sahasÄ±na girdi. Mbappe, Rojo ile ikili mücadelesinde yerde kalÄ±nca, maçÄ±n hakemi Faghani, penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. 13'üncü dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Griezmann, topu ve kaleci Armani'yi ayrÄ± köÅŸelere gönderdi: 1-0

- 41. dakikada Arjantin beraberliÄŸi yakaladÄ±. Arjantin'in sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± taç atÄ±ÅŸÄ±nda Banega, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki Di Maria'ya pasÄ±nÄ± attÄ±. Di Maria, kaleyi cepheden gördüÄŸü pozisyonda yaklaÅŸÄ±k 30 metreden topa çok sert vurdu. MeÅŸin yuvarlak köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸtu ve ilk yarÄ± 1-1'lik eÅŸitlikle sonuçlandÄ±.

- 48. dakikada Arjantin öne geçti. Arjantin, Di Maria'nÄ±n düÅŸürülmesiyle ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sol çaprazdan serbest vuruÅŸ kazandÄ±. AtÄ±ÅŸÄ± kullanan Banega'nÄ±n altÄ±pas içine gönderdiÄŸi top savunmadan sekti. Ceza sahasÄ±nda topu kontrol eden Messi, önündeki rakibine raÄŸmen dönerek meÅŸin yuvarlaÄŸa vurdu. Mercado'nun müdahalesiyle yön deÄŸiÅŸtiren top, kaleci Lloris'i yanÄ±lttÄ± ve aÄŸlara gitti: 1-2

- 56. dakikada Fransa beraberliÄŸe yaklaÅŸtÄ±. Fazio'nun kaleci Armani'ye geri pasÄ±nda top, Armani'yi geçti, ceza sahasÄ±nda boÅŸta kaldÄ±. BoÅŸta kalan topa Griezmann vurmak istedi. Fazio ve kalecinin müdahalesiyle Griezmann istediÄŸi vuruÅŸu yapamadÄ±, top az farkla dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±.

- 57. dakikada Fransa beraberlik golünü buldu. Sol kanattan geliÅŸen atakta Hernandez, son çizgiden ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±na açÄ±lan topa Pavard geliÅŸine çok ÅŸÄ±k vurdu. MeÅŸin yuvarlak köÅŸeden aÄŸlara gitti: 2-2

- 64. dakikada Fransa bir kez daha öne geçti. Pogba'nÄ±n sol kanada gönderdiÄŸi topu kontrol eden Hernandez, ceza sahasÄ±na ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Matuidi'nin altÄ±pas önündeki ÅŸutu savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Mbappe, dar açÄ±dan yerden sert vurdu ve topu aÄŸlara gönderdi: 3-2

- 68. dakikada Fransa farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. HÄ±zlÄ± geliÅŸen Fransa ataÄŸÄ±nda Matuidi, Giroud'a pasÄ±nÄ± gönderdi. Giroud bekletmeden saÄŸdan hareketlenen Mbappe'nin önüne pasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Mbappe, ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda geliÅŸine ayak içiyle topa vurdu. MeÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 4-2

- 90+3. dakikada Arjantin farkÄ± 1'e indirdi. Messi'nin ceza sahasÄ±na gönderdiÄŸi topa Agüero kafayÄ± vurdu ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere yolladÄ± ve maç 4-3 Fransa'nÄ±n üstünlüÄŸüyle sona erdi.

Arjantin'i 4-3'lük skorla eleyen Fransa, 21:00'de baÅŸlayacak Uruguay-Portekiz maçÄ±nÄ±n galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek. (AA)

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

URUGUAY-PORTEKÄ°Z

Günün ikinci maçÄ±nda dünya kupasÄ±nÄ± müzesine 2 kez götüren Uruguay’la son Avrupa Åžampiyonu Portekiz karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Turnuvada tüm maçlarÄ±nÄ± kazanan 3 takÄ±mdan biri olan Uruguay kalesinde hiç gol görmemesiyle de dikkat çekiyor. Uruguay grup maçlarÄ±nda MÄ±sÄ±r ve Suudi Arabistan’Ä± tek golle geçerken Rusya’yÄ± ise 3-0 yendi.

Euro 2016’da grup maçlarÄ±nÄ±n hepsinde berabere kalmasÄ±na raÄŸmen bir üst tura kalan ve ÅŸampiyonluÄŸa kadar uzanan Portekiz, Rusya 2018’de de benzer bir yola girmiÅŸ durumda. Cristiano Ronaldo’nun öncülüÄŸündeki ekip, 3 grup maçÄ±nda 1 galibiyet 2 beraberlik aldÄ±. YalnÄ±zca Fas’Ä± 1-0 yenen Portekiz, Ä°ran’a karÅŸÄ± elenmenin kÄ±yÄ±sÄ±na gelmiÅŸti.

Uruguay, Galatasaray’Ä±n Kalecisi Fernando Muslera ve Jose Gimenez-Diego Godin’li stoper tandeminin yanÄ± sÄ±ra Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreia gibi merkez orta saha oyuncularÄ±yla dikkat çekiyor. Hücum hattÄ±ndaki Luis Suarez ve Edinson Cavani ise takÄ±mÄ±n esas vurucu gücü konumunda. Mücadele saat 21.00’de Fisht StadÄ±’nda yapÄ±lacak. Ä°ki takÄ±m dünya kupasÄ± tarihinde ilk kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.

2. TURUN DÄ°ÄžER EÅžLEÅžMELERÄ°

1 Temmuz Pazar

17.00 Ä°spanya-Rusya (Luzhniki StadÄ±)

21.00 HÄ±rvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod StadÄ±)

2 Temmuz Pazartesi

17.00 Brezilya-Meksika (Samara Arena)

21.00 Belçika-Japonya (Rostov Arena)

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±) (SPOR SERVÄ°SÄ°)

2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 eÅŸleÅŸmeleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 20:01

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