Af Örgütü: Ağrı'daki cinayet derhal soruşturulmalı

Uluslararası Af Örgütü, Ağrı'da bakkal dükkanı işleten Mevlit Bengi'nin öldürülmesini kınadı, derhal etkili bir soruşturma başlatılmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 25 Haziran'da bakkal dükkanı işleten Mevlit Bengi'nin öldürülmesini kınadı ve cinayete ilişkin derhal kapsamlı ve etkili bir soruşturma başlatılması için Türkiye yetkililerine çağrıda bulundu.

Bengi’nin, AKP’nin sandık müşahidi olarak görev yürüttüğü ve cinayetin PKK tarafından işlendiğinin yazıldığını ancak henüz cinayeti üstlenen bir kişi ya da grup olmadığını aktaran Af Örgütü, Soylu'nun açıklamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Af Örgütü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak HDP’yi cinayetten sorumlu tutmasına dair haberlerden kaygı duyulduğunu açıkladı. Kanıtlarla desteklenmeyen buna benzer iddiaların, HDP’nin destekçileri ve üyelerine yönelik şiddeti körükleme tehlikesi taşıdığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:15

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