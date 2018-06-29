Nakliyat-İş yalan üstüne yalan söylüyor

Makro/Uyum Marketlerde çalışan işçilerin haberini yapmamızı engelleyen Nakliyat-İş’ten yapılan açıklama 'Bu ne pişkinlik' dedirtti.

Makro/Uyum Marketlerde çalışan kadın işçilerin haberinin yapılmasını engelleyen Nakliyat-İş’ten yapılan açıklama “Bu ne pişkinlik” dedirtecek cinsten. Zira haber yapılmasını engelleyerek işçilerin taleplerinin duyurulmasını engelleyen Nakliyat-İş Yönetimi, bu tutumunu kapatmak için “Evrensel yalan yazıyor” yalanına sarıldı.

Gazetemizde ve sitemizde yer aldığı üzere muhabirimiz Elif Ekin Saltık, sorunlarını ve taleplerini duyurmak üzere önceki gün kadın işçilerle görüşmek istedi. Bundan rahatsız olan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise “Yalan haber yapıyorsunuz” diyerek muhabirimizin üzerine yürüdü, işçilere “Görüş vermeyeceksiniz” dedi. Her ne kadar bu durum sendika açıklamasında “İşçilerin ret cevabı” verdiği yalanıyla örtülmeye çalışılsa da yaşananları, haber yapması için muhabirimizi çağıran işçiler de sendikacılar da bizzat Sendika Başkanı Küçükosmanoğlu’nun kendisi de biliyor.

İşin pişkinlik yanı işte burada başlıyor. Bir sendika genel başkanının işçilerin taleplerinin duyurulmasından duyduğu rahatsızlığı örtme çabası, yalan üzerine yalanı beraberinde getiriyor. Bir sendikacının işçilerin taleplerini duyurmasını engellemesi kamuoyu tarafından kabul edilecek şey olmadığından, sendika genel merkezi imzasıyla yayınladığı açıklamayla bu kez “Evrensel yalan haber yapıyor” yalanına sarılıyor.

NAKLİYAT-İŞ’İN YALAN DEDİĞİ HABERLER

Şimdi Naklişat-İş’in ‘yalan’ diye suçladığı haberlere yakından bir göz atalım:

13 Haziran tarihinde yaptığımız haber ‘1500 kişi tazminatsız işten atıldı iddiası’ başlığıyla yer aldı. Bu haberimizin girişi şöyle: “İstanbul ve Antalya’da bulunan mağazalarını Migros’a devreden Makro Market (Uyum Marketleri) patronu, iki ilde bulunan 1500 civarında çalışanı işten çıkardı. Tazminatları ve yıllık izin ücretlerini alamayan işçiler haklarını istiyor.”

İşçilerin görüşlerinin yer aldığı haberde 9 saat çalıştırılan işçilerin 7.5 saat çalışmış gibi gösterildiği ve fazla mesai haklarının gasbedildiği, ücretin asgari ücret miktarının bankadan yatırıldığı ve kalanını elden verildiği, gece kadın personelin bile evine nasıl gideceğinin önemsenmediği, pazar günü yemeğinin domates peynirle geçiştirildiği yer alıyor. Haberde hakları verilmeden ve gerekçe gösterilmeden işten atıldıklarını anlatan işçilerin “Hadi 1500 kişiye acımadınız, ailelerimize de mi acımadınız? Çocuklarımıza da mı acımadınız?” isyanına yer veriliyor.

‘1500 kişi tazminatsız işten atıldı’ iddiası

Bir diğer haber ise 26 Haziran’da “Migros önünde eylem: Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek” başlığıyla yayınlandı. İşçilerin İstanbul Beylükdüzü’de bulunan Migros önünde eylem yaparak haklarının ödenmesini istediği belirtilen haberde, “İstanbul ve Antalya’da 1500 civarı işçinin işsiz kalmasına sebep olan Makro Market (Uyum Marketleri) patronuna tepkiler sürüyor. Tazminatları ve yıllık izin ücretlerini alamayan işçiler haklarını istiyor. Çalışanlar adına konuşan Hasan Merdanoğlu, ‘Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek’ dedi” ifadeleri yer aldı. Şimdi dikkat! Nakliyat-İş Genel Başkanının bir başka yalanı olan “Nakliyat-İş’i yazmıyorsunuz, çıkarıyorsunuz” yalanı da burada gerçeğin duvarına çarpıyor. Zira haberin devamı şöyle: “Eyleme Nakliyat-İş ile haklarını alamayan Real Market çalışanları da destek verdi.”

Migros önünde eylem: Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek

ASIL SAYGISIZLIĞI KİM YAPIYOR?

“Bir sendikacı yapılan bu haberlerden niye rahatsız olur? Yeni haberlerin yapılmasını neden öfkelendirir? İşçilerin, kendi gazeteleri olan Evrensel vasıtasıyla tüm işçilere seslenmesi ve direnişi güçlendirmesi neden engellenir? Bu engelleme neden yalanla kapatılmaya çalışılır?” Sorular çok ama bu sorulara yanıt verilmeyeceği ortada.

Son sözümüz Nakliyat-İş’in açıklamasında yer alan “işçi direnişine saygısızlığa kadar varan iftira” suçlamasına. Asıl saygısızlık bu işçi direnişinin duyulmasını, işçi taleplerinin dile getirilmesinin engellenmesi değil midir? Gazetemizin sayfaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem Makro/Uyum market işçilerine, hem de tüm işçilere açık olacaktır. Bunu engellemeye de kimsenin gücü yetmez. (İstanbul/EVRENSEL)

Nakliyat-İş Başkanı işçilerin haberinin yapılmasını engelledi

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:30

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