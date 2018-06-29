Bülent Tezcan: Erdem'in tutuklanması siyasi operasyondur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Tezcan, CHP Milletvekili ve PM Üyesi Eren Erdem Hakkında verilen tutuklama kararını siyasi operasyon olarak niteledi. Tezcan'ın açıklamasından satır başları şunlar:

"Arkadaşımız Eren Erdem hukuksuz biçimde tutuklandı. Yaşamı boyunca FETÖ'yle mücadele edenler; FETÖ'yle iş tutanlarca suçlanıyor. Erdem'in tutuklanması siyasi karar değil, siyasi bir operasyondur. Ancak bu operasyona teslim olmayacağız. 'Kaçma şüphesi' diyorlar. 2 yıldır Erdem'i tutuklayabilirlerdi. 2 yılda 38 kez yurt dışına çıkıp geri döndü. Eren Erdem'in bu dava sonunda aklanacağına inanıyoruz."

Tezcan, AKP ve MHP'nin OHAL'in kaldırılması konusunda uzlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise, "OHAL kaldırılsa da artık hükümet ülkeyi OHAL şartları altında yönetecek" yanıtını verdi. (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:22

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