Economist: Eski Türkiye’nin son günü 24 Haziran’dı

İngiltere'nin önde gelen haftalık dergilerinden Economist'ten 24 Haziran yorumu: Yeni Türkiye, daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak.

İngiltere'nin önde gelen haftalık dergilerinden Economist, 24 Haziran seçimlerinin ardından, “Erdoğan, Türkiye’de yeni bir siyasi dönemi başlattı” başlığını taşıyan bir makale yayımladı.

“Yeni Türkiye, daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak” yorumu yapan Economist “24 Haziran, İslamcı milliyetçilik ve Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan ve Erdoğan’ın tanımlamasıyla Yeni Türkiye’nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu” ifadesini kullandı.

“Bağımsız olmasına rağmen adil olmayan bir seçimdi” yorumunun yapıldığı makalede Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’in basın organlarında yer almadığı, Muharrem İnce’nin TRT’de Erdoğan’a kıyasla çok az bir süre gösterildiği ve İnce’nin yüz binlerce kişinin gittiği son mitinginin TRT tarafından kale alınmadığı aktarıldı.

Makalenin sonunda, “Erdoğan’ın yönetimi altındaki Türkiye, ciddi bir şekilde bölünmüş durumda. Bir tarafta kendisi için refahın, dini özgürlüğün ve ulusal gururun sembolü olan muhafazakar Müslümanlar ve milliyetçiler var. Diğer tarafta ise kendisini yozlaşmış ve baskıcı bir despot olarak gören sekülerler, liberaller, güneydoğudaki Kürtler var” ifadesine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:01

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