Kırıkkale cezaevinde tek tip saç tıraşı ve kelepçeli muayene dayatması

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklulara tek tip saç tıraşı ve kelepçeli muayene dayatıldı.

Cezaevlerinden hak ihlali haberleri gelmeye devam ederken, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklulara tek tip saç tıraşı ve kelepçeli muayenenin dayatıldığı belirtildi. Batman’da da kızının görüşüne giderken pantolonunun cebinde telefonunu unutan 90 yaşındaki Mustafa Aydın’a hapis cezası verildi.

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklular mart, nisan ve mayıs ayında yaşanan hak ihlallerini raporlaştırdı. Tutuklu Mustafa Kocatürk tarafından gönderilen mektupta, cezaevi berberinde makasın yasaklandığı, tek tip tıraşın dayatıldığı belirtildi. Mektupta yer alan hak ihlalleri şöyle sıralandı: “Kargo, posta ya da ziyaretçiler tarafından gönderilen kitap, dergi, gazete vb. yayınlar idare tarafından alınan kararla verilmiyor. Hastane sevkleri geciktiriliyor ve hastanelerde kelepçeli muayene dayatılıyor. Adliye ve hastane sevklerinde tek hücreli olarak, dizayn edilmiş olan tabutluk ring araçlarıyla sevkler yapılıyor. Temel ihtiyaç malzemesi olan metal kaşık, kap gibi ürünlerin kantinden satışı yasaklandı. Gelen mektuplar sansürleniyor, verilmiyor ya da gönderilen mektupların alıcılarına gönderilmiyor. Keyfi gerekçelerle disiplin soruşturması açılıyor. Cezaevi berberinde makas yasaklanarak, makineyle tek tip saç modeli dayatılıyor.”

Öte yandan havalandırmalara takılan kameraları protesto etmeleri sonrasında disiplin soruşturmaları açıldığının belirtildiği mektupta, tutuklulara ziyaretçi yasağı ve hücre cezası verildiği belirtildi. Raporda, sağlık sorunlarına yönelik ayrı bir başlık altında ele alınan hak ihlallerinde ise hasta tutuklulara kelepçeli muayene dayatılması yapıldığı, hastane raporuna rağmen hücre cezası verildiği bildirildi.

90 YAŞINDAKİ AYDIN’A ‘TELEFONU UNUTTU’ CEZASI

Mezopotamya Ajansından Metin Yoksu’nun haberine göre Batman Asliye Ceza Mahkemesi de, M Tipi Cezaevindeki kızının görüşüne giderken pantolonunun cebinde telefonunu unutan 90 yaşındaki Mustafa Aydın’a TCK’nin 297. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 5 ay görüş yasağı cezası verdi. Aydın, olayın yaşadığı günü şöyle anlattı: “Ben henüz cezaevi kapısından içeri girmiştim. Bu kapıdan içeri girdikten yaklaşık 100 metre sonra başka bir arama noktası var. Ben telefonumu cebimde unuttum. Telefonu cezaevine sokmak isteyen bir kişi telefonunu cebine koyar mı? Türkçe bilmediğim için ilk başta gardiyanlara ve askerlere durumu izah etmekte zorlandım. Ben durumu anlatana kadar tutanak tutuldu. Onlar da işini yaptı ama mahkeme neden ceza kesti. Kızımı görmek için gittim ama şimdi kızımı göremiyorum, üstelik onu da Mardin’e sevk ettiler” diye konuştu. Aydın, kendisine ceza verilmesine bir anlam veremediğini belirterek, “Ben 90 yaşındayım, bazen birisi yaşımı dahi sorduğunda, doğum tarihimi sadece söylüyorum. Beynimde sorun var. Bundan dolayı da ilaç kullanıyorum. Ve bu ilaçların da raporlarını mahkemeye avukatlarım sundu. Tüm bunlara rağmen neden ceza kesildi. Yaşlı biriyim cezanın bozulmasını ve kızımı yeniden görmek istiyorum” dedi.

Aydın’ın avukatları, Batman Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karara karşı Bölge İdare Mahkemesine başvuracak.

ÇIPLAK ARAMAYI REDDEDEN BELEDİYE EŞ BAŞKANINA DARP

Van'ın tutuklu bulunan Eski Çatak Belediye Eş Başkanı Evin Keve, duruşma için Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden getirildiği Van T Tipi Cezaevinde çıplak aramayı kabul etmediği için 6 gardiyan tarafından darbedildi. Keve’nin yaşadıklarını aktaran avukatı Ekin Yeter, müvekkilinin yaşadığı hukuksuzluk karşısında açlık grevine başladığını söyledi. MA’da yer alan habere göre Keve’nin darp raporu alarak suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Yeter, şunları dile getirdi: “Müvekkilim duruşması için Van’a getirildiği için Van T Tipi Cezaevine götürüldü. Çarşamba akşam üzeri giriş yaptığı esnada çıplak arama dayatılmış ve kabul etmemiş. 6 gardiyanın saldırısına uğramış. Yerde sürüklenmiş, darbedilmiş. Sonrasında kişisel eşyaları ve ilaçları verilmeyerek hücreye konulmuş. Müvekkilim tepki için açlık grevine başladı. Darp raporu alıp suç duyurusunda bulunmuş.Cuma öğle Ankara’ya götürülecek. O zamana kadar grevini sürdüreceğini belirtti.”

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Evin Keve, 2016 yılında tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:04

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