CHP'li Beko: Doğu ve Güneydoğu’da seçimler kesinlikle şaibeli

24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Özellikle batıda oyunu düşüren MHP’nin, Doğu ve Güneydoğu’da oylarını arttırması, yeni polemikleri de beraberinde getirdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, MHP’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar almadığı oylara ulaştığını açıkladı. Bunun kafalarda soru işareti uyandırdığını kaydeden Beko, şunları söyledi:

“O bölgelerde korucular, emniyet görevlileri, devlet görevlileri ve aşiretler var. Bunların tamamının oyunu topladığınızda bize göre taş çatlasa 500 bin gibi bir sonuç çıkması lazım. Ama orada MHP’nin 2,5 milyona yakın oy alması kafalarda bir soru işaretleri yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘Sandıklara erkenden gidin, gereğini yapın’ diye bir ifade kullanmıştı. Oradan aldığımız bilgiler genelde şaibeli bilgiler. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının raporlarını bekliyorum.”

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Doğu ve Güneydoğu’da yapılan oylamada şaibe olduğuna inandığını söyleyen Kani Beko, “Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde sandıklara kimse gönderilmedi. Sandık başkanı ve müşahitlerinin göreve başlamadığı süre zarfında toplu oyların kullanıldığı internetten yayılan görüntülerden anlaşılıyor” dedi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 14:44

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