Uzundere'de mahkeme kararına rağmen JES kuyusu izni

Mahkemenin 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal ettiği Uzundere’de Çevre Bakanlığı, AKP'ye yakın şirkete bir kez daha sondaj izni verdi.

Metehan UD

İzmir

Mahkemenin çevredeki zeytinlikleri dikkate alarak ‘Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporu gerekli değildir’ kararını iptal ettiği Uzundere’de Çevre Bakanlığı, AKP'ye yakınlığıyla bilinen şirkete bir kez daha jeotermal kaynağı araması için sondaj izni verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Uzundere Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması için bir kez daha izin verdi. Mahkeme kararına rağmen, Adem Petrol Enerji AŞ tarafından yapılan başvuru kabul edildi ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

Proje dosyasına göre sondaj araması Karayolları Genel Müdürlüğüne ait ve imar planlarında kentsel gelişme olarak belirlenen 740 parselde yapılacak. En yakın yerleşim yerinin uzaklığı ise 100 metre. Sondaj arama kuyusunun etrafında da zeytinlikler bulunuyor. Jeotermal kaynağın 800 metrede bulunması hedefleniyor.

Daha önce de aynı ruhsat sahası için sondaj arama izni verilmiş ancak Uzundereliler yaptıkları direnişle arama çalışmasına engel olmuşlardı. Köylülerin açmış olduğu davada ise İzmir 1. İdare Mahkemesi ilk olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi ardından da ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti. İptale gerekçe olarak sondaj bölgesindeki zeytinlikler gösterildi.

PROJE TANITIM DOSYAYI YAYINLANMADI

Öte yandan sondaj arama bölgesinin değişmesine rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü proje tanıtım dosyasını yayınlamadan doğrudan usule aykırı bir şekilde ‘ÇED gerekli değildir’ kararını yayınladı. Uzundereliler bir kez daha söz konusu proje için dava açacak. Ayrıca şirketin bölgeye iş makinelerini getirdiği de öğrenildi. Şirketin almış olduğu ruhsatın süresi ise 7 Temmuz'da sona erecek.

PATRON AKP'Lİ

İzin verilen Adem Petrol’ün sahibi Ercan Turan bir dönem AKP İzmir İl yöneticiliği yaptı ve 2015 seçimlerinde de milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulundu ancak kabul edilmedi. AKP döneminde servetini büyüten isimler arasında olan Turan, Azerbaycan’dan petrol çıkararak satışını yapıyor.

Fotoğraf: Evrensel

‘BÖLGENİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ’

Evrensel'e açıklamada bulunan Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, yasaların bölgede 300 yıldır yaşayan köylüler adına da bir şirket lehine kullanıldığını ifade ederek “Köylülerin vermiş olduğu mücadele kırılmak isteniyor. İlk başta tek bir kuyu için bu kadar çaba sarf edilmesi anlamsız gelse de burada zeytin üzerinden kazanılacak bir mücadele ile bölgede kimsenin pis işlerini yapamayacağı anlamına geliyor. Kaybedilirse devamında bölge tamamen tehlikeye atılacak. Şu anda mahkeme kararının etrafından dolanılıyor ve şirket ruhsat süresi dolmadan çok hızlı bir şekilde davranmaya çalışıyor” dedi.

‘KARABAĞLAR BELEDİYESİ’NE DE DAVA ÇAĞRISI’

Seçim sonrasında gelinmesine de dikkat çeken Gür şunları söyledi: “Proje dosyasının yayınlanmaması şirkete zaman kazandırmış durumda. Bakanlığı halk adına karar vermeye çağırıyoruz aksi durum bizim devlete ve kurumlarına olan güvenimizi sarsıyor. Biz bu işlemi durdurmak için elimizden geleni yapacağız ve alanda tanıtım dosyası dışında hukuka aykırı bir işleme izin vermeyeceğiz. Ayrıca Karabağlar Belediyesi'ni de Uzundereliler birlikte hareket etmeye ve iptal davası açmaya çağırıyoruz. İlk dosyadan kaçtılar. Bu sefer de dava açmazlarsa CHP'li belediyenin de Uzundere'yi gözden çıkardığını düşüneceğiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 14:23

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