Libya'da 100'e yakın mülteciyi taşıyan tekne battı: 14 kişi kurtarıldı

Libya açıklarında 100 civarında mülteciyi taşıyan bir teknenin battığı, 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yaklaşık 100 mülteciyi taşıyan teknenin battığı, 14 mültecinin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyüp Kasım yaptığı açıklamada, sahil koruma birliklerinin batan tekneden 14 kişinin kurtarıldığını, söz konusu teknede bulunanların uyruklarına ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

Kasım, teknenin başkent Trablus'un doğu sahillerinin açıklarında battığını belirtti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden mülteci bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor. (Kahire/AA)

Avrupa Birliği, sığınmacılara kapıları kapattı

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:59

www.evrensel.net